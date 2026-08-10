हापुड़ के शिवालयों में श्रावण के दूसरे सोमवार को गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब

ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को हापुड़ के प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिरों के साथ ही सभी देवालय जयकारों से गुंजायमान हो गए। हर-हर महादेव के जयकारों एवं मंत्रोचार के बीच शिव भक्तों ने देवाधिदेव महादेव का दूध एवं गंगाजल से अभिषेक किया और विधि विधान से पूजा-अर्चना की।

जिले के प्रसिद्ध एवं प्राचीन गढ़मुक्तेश्वर के नक्का कुआं मंदिर, कल्याणेश्वर महादेव मंदिर, सिंभावली के भूतेश्वर लाल मंदिर, छपकौली के श्री श्यामेश्वर महादेव मंदिर, सबली के श्रीसिद्धेश्वर पीठ महादेव मंदिर, पिलखुवा के दहपा स्थित महादेव मंदिर में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी।