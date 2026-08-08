मां लगाती रही मदद की गुहार, किशोरी को बाइक पर लेकर निकल गया युवक; पुलिस ने शुरू की तलाश

जागरण संवाददाता, हापुड़। देहात थाना क्षेत्र के गांव असौड़ा में पूजा-अर्चना के लिए गई 17 वर्षीय किशोरी को एक युवक उसकी मां के सामने ही बाइक पर बैठाकर ले गया। मां के शोर मचाने के बावजूद आरोपित मौके से किशोरी को लेकर फरार हो गया।

परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन किशोरी और युवक का कोई सुराग नहीं लग सका। अनहोनी की आशंका जताते हुए किशोरी के पिता ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।

गांव असौड़ा निवासी मनोज कुमार ने देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि तीन अगस्त की दोपहर उनकी 17 वर्षीय पुत्री पूजा-अर्चना के लिए गई थी। इसी दौरान मोहल्ला जसरूपनगर का रहने वाला उदय बाइक लेकर वहां पहुंचा।

आरोप है कि युवक किशोरी को बहला-फुसलाकर अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया। यह सब किशोरी की मां ने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आरोपित किशोरी को लेकर वहां से निकल चुका था।

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