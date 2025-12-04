हापुड़ में 4755 बच्चों को टीका लगाने का रखा लक्ष्य, सीएमओ ने स्वास्थ्य कर्मियों को दिए दिशा-निर्देश

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में टीकाकरण से छूटे बच्चों का टीकाकरण करने के लिए टीका उत्सव अभियान का बुधवार को शुभारंभ हो गया। अभियान के दौरान टीकाकरण से छूटे जिले के 4755 बच्चों का टीकाकरण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान को सफल बनाने को लेकर सीएमओ व जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने स्वास्थ्य कर्मियों को विभिन्न दिशा-निर्देश दिए हैं।

अभियान का शुभारंभ कोठी गेट स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय में सीएमओ डॉ. सुनील कुमार त्यागी ने बच्चे का टीकाकरण कर किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण बेहद आवश्यक है। इसलिए किसी भी अभिभावक को अपने बच्चों का टीकाकरण कराने में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।