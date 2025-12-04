Language
    हापुड़ में 4755 बच्चों को टीका लगाने का रखा लक्ष्य, सीएमओ ने स्वास्थ्य कर्मियों को दिए दिशा-निर्देश

    By Mukul Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:15 PM (IST)

    हापुड़ में टीकाकरण से वंचित बच्चों के लिए टीका उत्सव अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में 4755 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएमओ ने ट ...और पढ़ें

    बच्चे को दवाई पिलाकर टीका उत्सव का शुभारंभ करते सीएमओ डॉ. सुनील कुमार त्यागी। सौ. स्वास्थ्य विभाग

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में टीकाकरण से छूटे बच्चों का टीकाकरण करने के लिए टीका उत्सव अभियान का बुधवार को शुभारंभ हो गया। अभियान के दौरान टीकाकरण से छूटे जिले के 4755 बच्चों का टीकाकरण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान को सफल बनाने को लेकर सीएमओ व जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने स्वास्थ्य कर्मियों को विभिन्न दिशा-निर्देश दिए हैं।

    अभियान का शुभारंभ कोठी गेट स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय में सीएमओ डॉ. सुनील कुमार त्यागी ने बच्चे का टीकाकरण कर किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण बेहद आवश्यक है। इसलिए किसी भी अभिभावक को अपने बच्चों का टीकाकरण कराने में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।

    उन्होंने बताया कि जिले में शून्य से एक वर्ष तक के 26534 बच्चे हैं, इनमें से 21779 बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। जबकि 4755 बच्चों को टीकाकरण होना शेष रह गया है। इसके अलावा एक से दो वर्ष तक के बच्चों और गर्भवतियों का भी टीकाकरण अभियान के दौरान कराया जाएगा।

    जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. योगेश गुप्ता ने बताया कि बच्चों को 12 प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए पांच साल में सात बार टीकाकरण आवश्यक है। इस अभियान में पेन्टा-1. एमआर-1, एमआर-2, डीपीटी बूस्टर-2 से छूटे हुए बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जाएगा। टीका उत्सव के दौरान प्रत्येक सत्र के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता के लिए विविध गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। आशा एवं आगंनबाडी कार्यकर्ता टीकाकरण के एक दिन पहले लाभार्थी को बताया जाएगा।

     