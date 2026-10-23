हापुड़ में छात्रों ने दूरबीन से देखे चंद्रमा और अरुण ग्रह के अद्भुत नजारे

संवाद सहयोगी, हापुड़। हापुड़ में मोदीनगर रोड स्थित सरस्वती बाल मंदिर में विज्ञान वर्ग के छात्रों को खगोलीय दुनिया से रूबरू कराया गया। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों ने दूरबीन के माध्यम से चंद्रमा, तारों और अरुण ग्रह के दर्शन किए। अंतरिक्ष के अद्भुत नजारों को करीब से देखकर छात्र रोमांचित हो उठे।

स्कूल प्रधानाचार्य सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि छात्रों को दूरबीन की मदद से चंद्रमा की सतह का आवर्धित दृश्य दिखाया गया। उन्होंने चंद्रमा पर मौजूद कापरनिकस और केपलर क्रेटर को भी करीब से देखा। इन गड्ढों की स्पष्ट आकृति देखकर छात्रों में खगोलीय विज्ञान को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी। तारों और अरुण ग्रह के दर्शन कर उन्होंने सौरमंडल से जुड़ी जानकारियों को प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से समझा।