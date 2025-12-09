Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ में सपा नेत्री नैना सिंह ने निकाली SIR पीडीए प्रहरी यात्रा, लोकतंत्र और वोट बचाने का दिया संदेश

    By Dhrub Sharma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:58 AM (IST)

    हापुड़ में सपा नेत्री नैना सिंह ने एसआइआर पीडीए प्रहरी यात्रा निकाली. इस यात्रा का उद्देश्य लोकतंत्र और वोट के महत्व को समझाना था. नैना सिंह ने लोगों ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सिंभावली में प्रहरी यात्रा निकालते सपा कार्यकर्ता। 

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी नैना सिंह गुर्जर द्वारा एसआइआर पीडीए प्रहरी यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसआइआर का फार्म खुद भरें और अपने आसपास के लोगों भी भरवाकर जमा कराएं। मतदाताओं से जन जन तक संदेश पहुंचाने का आह्वान किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआइआर) के कार्य को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा प्रदेश के मतदाताओं से वोट बचाने की विशेष अपील की गई है। इसी कड़ी में गढ़ विधानसभा में समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी नैना सिंह गुर्जर द्वारा एसआइआर पीडीए प्रहरी यात्रा निकाली गई।

    लोकतेत्र बचाने का संदेश देना उद्देश्य

    यात्रा का आरंभ उपैड़ा गांव से हुआ। इसके बाद यात्रा कुचेसर चौपला, मुबारकपुर,राजपुर,सिखेड़ा, नया बांस, मुरादपुर, हरोड़ा मोड़, बक्सर, वैठ होते गढ़ नगर में जाकर पूर्ण हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नीरज पाल गुर्जर ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के मतदाताओं से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लोकतंत्र एवं वोट को बचाने के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है।

    इस यात्रा में समाजवादी पार्टी के सपा जिलाध्यक्ष बबलू गुर्जर, अंकित गुर्जर, राहुल गुर्जर, संदीप नगर, नितिन पाल, मूलचंद जाटव, शिवलिंग, नरेंद्र नागर, समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पियूष वाल्मीकि, छात्र सभा के जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव, आमिर चौधरी, अब्दुल चौधरी, वसीम अब्बासी, अमित शर्मा, आसिफ चौधरी, वकार चौधरी, अशोक यादव, सोनू जाटव, राहुल बेशला, नरेंद्र, आरिफ आदि अनेक लोग उपस्थित थे।