हापुड़ में सपा नेत्री नैना सिंह ने निकाली SIR पीडीए प्रहरी यात्रा, लोकतंत्र और वोट बचाने का दिया संदेश

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी नैना सिंह गुर्जर द्वारा एसआइआर पीडीए प्रहरी यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसआइआर का फार्म खुद भरें और अपने आसपास के लोगों भी भरवाकर जमा कराएं। मतदाताओं से जन जन तक संदेश पहुंचाने का आह्वान किया।

उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआइआर) के कार्य को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा प्रदेश के मतदाताओं से वोट बचाने की विशेष अपील की गई है। इसी कड़ी में गढ़ विधानसभा में समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी नैना सिंह गुर्जर द्वारा एसआइआर पीडीए प्रहरी यात्रा निकाली गई।

लोकतेत्र बचाने का संदेश देना उद्देश्य यात्रा का आरंभ उपैड़ा गांव से हुआ। इसके बाद यात्रा कुचेसर चौपला, मुबारकपुर,राजपुर,सिखेड़ा, नया बांस, मुरादपुर, हरोड़ा मोड़, बक्सर, वैठ होते गढ़ नगर में जाकर पूर्ण हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नीरज पाल गुर्जर ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के मतदाताओं से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लोकतंत्र एवं वोट को बचाने के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है।