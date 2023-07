Hapur: जंगल में बदमाशों ने तीन लोगों को बनाया बंधक, लूटी हजारों की नकदी और सामान

हापुड़ में हुई लूट मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। इस मामले में बदमाशों ने खास नीति अपनाते हुए छिपकर राहगीरों पर वार किया। उनसे लूट की और फिर उन्हें बांधकर गन्ने के खेत में फेंक दिया और फरार हो गए। यह घटना शुक्रवार रात 10.30 से 11.00 बजे के बीच की है।

गढ़मुक्तेश्वर, संवाद सहयोगी। गढ़मुक्तेश्वर के सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव हरोड़ा स्थित जंगल में घात लगाए बैठे चार बदमाशों ने अलग-अलग समय में तीन लोगों को बंधक बनाकर हजारों की नकदी व अन्य सामान लूट लिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराते हुए रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जखेड़ा रहमतपुर में रहने वाले दिशान अली शुक्रवार की रात्रि करीब 10:30 बजे हापुड़ से बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। पहले से घात लगाकर बैठे थे बदमाश उनके साथ में उनके गांव का रहने वाला शोएब भी मौजूद था। जैसे ही वह सिंभावली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव हरोड़ा के निकट पहुंचे तो वहां पहले से घात लगाए बैठे चार बदमाशों ने उनको रोककर लाठी-डंडों से मारपीट की और जेब से 22 हजार की नकदी, घड़ी, मोबाइल लूटकर उनको बंधक बनाते हुए पास में स्थित गन्ने खेत में डाल दिया। तभी वहां से गुजर रहे गांव रतुपुरा में रहने वाले नौशेर को भी बदमाशों ने पकड़ कर मारपीट करते हुए तीन हजार की नगदी,अंगूठी और मोबाइल छीन लिया। बाद में उसे बंधक बनाकर खेत में फेंक कर चले गए। जैसे-तैसे कर बंधक मुक्त होने के बाद पीड़ित थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने उनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक संजय पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है ।शीघ्र ही आरोपितों को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।

