Hapur News: सरकारी स्कूल में छात्रों को सुनवाई कुरान की आयत, नोटिस हुआ जारी

ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर। तहसील क्षेत्र के सरावनी गांव में शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सरकारी स्कूल में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षकों की मौजूदगी में छात्र के माध्यम से अन्य छात्रों को कुरान की अयात के बारे में जानकारी दी गई। मामला संज्ञान में आने के बाद शिक्षा विभाग ने वहां के शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिया है।

हापुड़ के सरावनी गांव में रहने वाले नरेंद्र कुमार कश्यप प्रदेश सरकार में स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है। उनके गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई थी। इसमें शिक्षकों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया।

इसी दौरान वहां मौजूद एक शिक्षक ने छात्रों के बीच बैठे एक छात्र को अपने पास बुलाया तथा कुरान से संबंधित कुछ दृट्रांत सुनाने को कहा। बच्चे ने भी बेहिचक कुरान से संबंधित अयात को अन्य छात्रों को सुनाया। इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इसकी वीडियो बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी।