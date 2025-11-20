Language
    Hapur News: 10 मिनट पहले स्कूल की छुट्टी करना पड़ा भारी, प्रधानाध्यापिका को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:32 PM (IST)

    हापुड़ के सिंभावली में रतुपुरा गांव के कंपोजिट विद्यालय में शिक्षकों द्वारा समय से पहले छुट्टी करने पर प्रधानाध्यापिका को नोटिस जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा है। निर्धारित समय से पहले छुट्टी करने से शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है। बीईओ ने बताया कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

    संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ के सिंभावली में ब्लाक के रतुपुरा गांव के कंपोजिट विद्यालय के शिक्षकों ने बुधवार को 10 मिनट पहले ही छुट्टी कर दी। जिसका एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

    इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापिका को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इस तरह की कार्यशैली से बच्चों का भविष्य खतरे में जा रहा है और शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है।

    कंपोजिट विद्यालय रतुपुरा के निर्धारित समय से पहले छात्रों की छुट्टी करने का मामला सामने आया है। इसका एक फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसका अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए प्रधानाध्यापिका को नोटिस जारी कर दिया है।

    बता दें कि शासन द्वारा परिषदीय स्कूलों का समय सुबह नौ से तीन बजे तक का समय है। जबकि शिक्षकों ने जल्द अपने घरों को लौटने के चक्कर में दो बजकर 50 मिनट पर ही छुट्टी कर दी थी। इस तरह की कार्यशैली के कारण ही शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं हो पा रहा है।

    लोगों का कहना है कि इस तरह के मामलों में शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को तत्काल संज्ञान लेकर लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले भी कई स्कूलों को निर्धारित समय से पहले छुट्टी करने के मामले में नोटिस जारी हो चुका है। इसके बावजूद शिक्षकों की कार्यशैली में बदलाव नहीं है।

    बीइओ योगेश गुप्ता ने कहा कि इस संबंध में स्कूल के हेडमास्टर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

     