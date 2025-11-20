Hapur News: 10 मिनट पहले स्कूल की छुट्टी करना पड़ा भारी, प्रधानाध्यापिका को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ के सिंभावली में ब्लाक के रतुपुरा गांव के कंपोजिट विद्यालय के शिक्षकों ने बुधवार को 10 मिनट पहले ही छुट्टी कर दी। जिसका एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापिका को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इस तरह की कार्यशैली से बच्चों का भविष्य खतरे में जा रहा है और शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है।

कंपोजिट विद्यालय रतुपुरा के निर्धारित समय से पहले छात्रों की छुट्टी करने का मामला सामने आया है। इसका एक फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसका अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए प्रधानाध्यापिका को नोटिस जारी कर दिया है।

बता दें कि शासन द्वारा परिषदीय स्कूलों का समय सुबह नौ से तीन बजे तक का समय है। जबकि शिक्षकों ने जल्द अपने घरों को लौटने के चक्कर में दो बजकर 50 मिनट पर ही छुट्टी कर दी थी। इस तरह की कार्यशैली के कारण ही शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं हो पा रहा है।