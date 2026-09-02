छात्रवृत्ति से वंचित रहे विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी! शासन ने दोबारा खोला पोर्टल, इन छात्रों को मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, हापुड़। वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है।

शिक्षण संस्थाओं से आवेदन अग्रसारित नहीं होने, पीएफएमएस से आवेदन रिजेक्ट होने तथा अन्य तकनीकी या संबंधित कारणों से भुगतान से वंचित रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दिलाने के लिए शासन ने पोर्टल दोबारा खोलने और समय-सारिणी जारी करने का निर्णय लिया है।