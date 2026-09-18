हापुड़ में मुस्लिम लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार और मास्टरमाइंड शास्त्री फरार, दो फर्जी आधार कार्ड भी बरामद

सतीश शर्मा, सिंभावली। युवक से शादी कर दो दिन बाद ही लुटेरी दुल्हन सोने चांदी के आभूषण और नगदी लेकर चंपत हो गई थी। शुक्रवार को पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया है।

वहीं, इस मामले का मास्टरमाइंड विनोद शास्त्री अभी फरार है।पुलिस ने कुछ पीली व सफेद धातु के आभूषण व दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपित महिला को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है।

इंस्पेक्टर कमलेश कुमार ने बताया कि 16 अगस्त को थाना क्षेत्र के लिसड़ी उर्फ भगवतीपुर गांव के विनोद कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

उसमें उल्लेख किया गया था कि करीब तीन माह पहले उसने शादी के लिए हल्द्वानी निवासी एक पंडित से संपर्क किया था। पंडित ने युवती को गरीब परिवार का बताते हुए उसके माता-पिता को कुछ धनराशि देने की बात कही थी। इसके बाद मंदिर में शादी कराने की बात तय हुई।

14 अगस्त को कराई शादी विनोद के अनुसार, 14 अगस्त को वह अपनी मां जयवीरी, भाई मनोज और अन्य स्वजन के साथ रामपुर स्थित शिव मंदिर पहुंचा। वहां, पंडित ने सीमा नाम की युवती से उसकी शादी कराई। शादी के बाद युवती की मां को एक लाख रुपये दिए गए, जबकि पंडित ने शादी कराने के नाम पर 2100 रुपये लिए। इसके बाद विनोद पत्नी को अपने घर ले आया। विनोद ने बताया कि उसने पत्नी को पहनने के लिए एक जोड़ी पायल, कानों की बालियां, चांदी का हार और सोने का मंगलसूत्र दिया था। 15 अगस्त की रात जेवरात लेकर हुई फरार आरोप है कि 15 अगस्त की रात करीब दो बजे पत्नी सभी जेवर लेकर घर से फरार हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित महिला और शास्त्री की तलाश शुरू कर दी थी।