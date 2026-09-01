हापुड़ में युवक की पीट-पीटकर हत्या, आठ महीने पहले हुई थी शादी

जागरण संवाददाता, हापुड़। रोडरेज के विवाद में 22 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पैदल युवक को स्कूटी की टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। हमले में सिर पर गंभीर चोट लगने से युवक की हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

मृतक नीशू एक कपड़ा फैक्ट्री में रंगाई का काम करता था। करीब आठ माह पहले ही उसकी शादी शैली से हुई थी। पिता अनिल के मुताबिक, नीशू सोमवार रात ड्यूटी पूरी कर घर लौट आया था। उसके बाद वह दोस्त प्रिंस के साथ घूमने के लिए पैदल ही घर से गया था। पबला रोड पर टंकी के पास स्कूटी सवार युवकों की साइड उनको लग गई।

इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। विवाद बढ़ने पर स्कूटी सवार युवकों ने अपने कुछ साथियों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद नीशू के साथ मारपीट की गई। हमले में उसके सिर में गंभीर चोट आई और बेहोश होकर गिर पड़ा।