मेरठ-हापुड़ की दो सड़क परियोजनाओं को रफ्तार मिलने की उम्मीद, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया आश्वासन

जागरण संवाददाता, हापुड़। मेरठ-हापुड़ लोकसभा क्षेत्र में सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सांसद अरुण गोविल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को दो अलग-अलग पत्र सौंपे हैं। सांसद ने हापुड़ बाईपास पर ग्राम धनौरा के पास सर्विस रोड तथा एनएच-9 से हापुड़-अयादनगर-भटैल मार्ग के लिए प्रवेश एवं निकास रैंप का निर्माण शीघ्र कराने का आग्रह किया है।

पहले पत्र में सांसद ने एनएच-9 पर हापुड़-अयादनगर-भटैल मार्ग के लिए प्रस्तावित प्रवेश एवं निकास रैंप का निर्माण कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि इससे करीब 40 गांवों और आसपास के शहरी क्षेत्र की एक लाख से अधिक आबादी को लाभ मिलेगा। क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में जाने वाले विद्यार्थियों के साथ किसान भी इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। एनएचएआई द्वारा पहले ही इसके निर्माण का आश्वासन दिया गया था।

केंद्रीय मंत्री ने इस मार्ग के निर्माण का दिलाया भरोसा उसके लिए सर्वे का कार्य भी पूरा हो गया था। उसके बावजूद निर्माण नहीं कराया गया। अब केंद्रीय मंत्री ने इस मार्ग के निर्माण का भरोसा दिलाया है। इसके निर्माण के लिए लगातार आंदोलन करते रहे सामाजिक कार्यकर्ता मदन सैनी, उमेश त्यागी, मोहित त्यागी, मयंक कुमार, मुकेश सैनी, संजय कुमार, आशुतोष शर्मा और अनिल त्यागी ने सांसद काे धन्यवाद दिया है।

ग्रामीणों और किसानों को आवागमन में परेशानी वहीं दूसरे पत्र में सांसद ने बताया कि ग्राम धनौरा के समीप स्वर्ग आश्रम रोड और कठेड़ा मार्ग आसपास के कई गांवों को जोड़ते हैं। बाईपास पर सर्विस रोड नहीं होने के कारण ग्रामीणों और किसानों को आवागमन में परेशानी होती है। उन्होंने दौमी, धनौरा, खड़खड़ी, असरा, लोटी, मुदाफरा, सरावनी और बझीलपुर-सूदना समेत आसपास के गांवों की सुरक्षा के लिए उतर-चढ़ाव हेतु सर्विस रोड को जल्द स्वीकृति देने की मांग की। सांसद ने कहा कि इस क्षेत्र में पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।