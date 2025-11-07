Language
    हापुड़ में सड़क पर दौड़ी मौत: एंबुलेंस और पिकअप की भिड़ंत में 4 घायल, बाइक सवार युवक की मौत

    By Keshav TyagiEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 02:46 PM (IST)

    हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में NH-09 पर गुरुवार-शुक्रवार को दो अलग सड़क हादसों में चार वाहन टकराए, जिसमें एक एम्बुलेंस भी शामिल थी; दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। जबकि एक अन्य दुर्घटना में एम्बुलेंस चालक समेत तीन गंभीर रूप से घायल हैं। अज्ञात वाहनों की तलाश जारी है।

    सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हुए वाहन। जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एनएच-09) पर बृहस्पतिवार व शुक्रवार को हुई अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में चार वाहन आपस में भिड़ गए। जिसमें एक एंबुलेंस भी शामिल थी। दुर्घटनाओं में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां घायलों का उपचार जारी है।

    दो बाइकों की टक्कर में एक की मौत

    बृहस्पतिवार रात कुचेसर चौपला स्थित पुराने हाईवे पर चौपला से सिंभावली जाने वाली सर्विस रोड पर दो बाइक सवार युवकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही

    पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को सीएचसी सिखैड़ा ले जाया गया। वहां उपचार के दौरान गांव नली हुसैनपुर के पुनीत कुमार की मौत हो गई। दूसरा बाइक सवार युवक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उसकी पहचान भी नहीं हो सकी है।

    टक्कर से पलटा पिकअप, एंबुलेंस भी चपेट में

    शुक्रवार सुबह दिल्ली-मुरादाबाद हाईवे एनएच-09 के नए हाईवे पर काली नदी पुल के पास एक अज्ञात वाहन ने पंजाब के संगरूर जिले के वीरकला के जगदीश और दलजीत के पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी पीछे से आई एक अन्य पिकअप ने एंबुलेंस को टक्कर मार दी।

    इससे पिकअप पलट गई और क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें एंबुलेंस चालक प्रवीण भी घायल हो गया। चार वाहनों के आपस में टकराने से हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात ठप हो गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन से हटवाकर ट्रैफिक बहाल कराया।

    क्या बोले जिम्मेदार

    थाना प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि बृहस्पतिवार रात दुर्घटना में मरे गए पुनीत कुमार के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शुक्रवार के हादसे में घायल जगदीश, दलजीत और प्रवीण को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत स्थिर है। पुलिस अज्ञात वाहनों के चालकों की तलाश कर रही है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।