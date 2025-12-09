Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ में 78 वाहनों पर लगाए गए रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, 13 के काटे गए चालान

    By Mukul Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:25 PM (IST)

    हापुड़ में सहायक संभागीय परिवहन विभाग द्वारा माल वाहक वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को 78 वाहनों पर टेप लगा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    हापुड़ में माल वाहक वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का अभियान शुरू।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। सहायक संभागीय परिवहन विभाग (एआरटीओ) द्वारा जिले में माल वाहक वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिससे ठंड व कोहरे के दौरान दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके।

    वहीं, अभियान के अंतर्गत सोमवार को अभियान चलाकर 78 वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए। साथ ही जिन वाहनों पर टेप नहीं लगी थी, ऐसे 13 वाहनों के चालान भी किए गए।

    एआरटीओ प्रवर्तन रमेश कुमार चौबे ने बताया कि जिले में ठंड व कोहरे को ध्यान में रखते हुए रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को सुबह से ही जिले के विभिन्न स्थानों पर जाकर अभियान चलाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान गन्ना ढुलाई करने वाले 78 ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रक समेत अन्य माल वाहक वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाई गई है। साथ ही 13 वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगी नहीं पाई गई, जिसके लिए उनके चालान किए गए हैं।

    यात्रीकर अधिकारी आशुतोष उपाध्याय ने बताया कि एक दिसंबर से अब तक चलाए गए अभियान के दौरान कुल 65 वाहनों के टेप न लगे होने के चलते किए गए हैं। वहीं कुल 732 वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाई गई है।

    यह भी पढ़ें- झाड़-फूंक के बहाने तांत्रिक ने महिला के साथ की गंदी हरकत, पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार

    उन्होंने बताया कि दोनों चीनी मिल प्रबंधकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि बिना रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाए कोई भी वाहन गन्ना ढुलाई में संचालित पाया जाएगा, तो उसके विरुद्ध कठोर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। अभियान अभी लगातार जारी रहेगा।

     