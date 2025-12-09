हापुड़ में 78 वाहनों पर लगाए गए रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, 13 के काटे गए चालान

जागरण संवाददाता, हापुड़। सहायक संभागीय परिवहन विभाग (एआरटीओ) द्वारा जिले में माल वाहक वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिससे ठंड व कोहरे के दौरान दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। वहीं, अभियान के अंतर्गत सोमवार को अभियान चलाकर 78 वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए। साथ ही जिन वाहनों पर टेप नहीं लगी थी, ऐसे 13 वाहनों के चालान भी किए गए। एआरटीओ प्रवर्तन रमेश कुमार चौबे ने बताया कि जिले में ठंड व कोहरे को ध्यान में रखते हुए रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को सुबह से ही जिले के विभिन्न स्थानों पर जाकर अभियान चलाया गया।

