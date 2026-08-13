हापुड़ के आरडी रेस्टोरेंट में लगी आग, टला बड़ा हादसा; लाखों रुपये का सामान जलकर राख

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में कुचेसर चौपला रोड स्थित आरडी रेस्टोरेंट (पाल डेयरी) में बृहस्पतिवार तड़के आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। रेस्टोरेंट की पहली मंजिल से धुआं उठता देखकर आसपास के लोगों ने घटना की सूचना दमकल विभाग को दी।

बताया गया कि कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं, मौके पर पहुंची दमकल की टीम नेकड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया गया कि सुबह करीब साढ़े चार बजे रेस्टोरेंट की पहली मंजिल से धुआं निकलता दिखाई दिया। देखते ही देखते वहां आग की लपटें उठने लगीं। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। दमकल कर्मियों ने आग को सीमित क्षेत्र में रखते हुए आसपास के प्रतिष्ठानों तक फैलने से रोक लिया।

समय रहते काबू पाने से टला बड़ा नुकसान रेस्टोरेंट के आसपास बड़ी संख्या में दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। आग यदि आसपास फैलती तो नुकसान काफी बढ़ सकता था। दमकल कर्मियों की तेजी के चलते आग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया और आसपास की इमारतों को सुरक्षित बचा लिया गया।

फर्नीचर और उपकरण जलकर हुए नष्ट आग की चपेट में आने से पहली मंजिल पर रखा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान जल गया। प्रारंभिक तौर पर नुकसान लाखों रुपये का बताया जा रहा है। हालांकि, आग से हुए वास्तविक नुकसान का आकलन जांच के बाद ही सामने आएगा।

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