हापुड़ रेलवे स्टेशन के यात्रियों के लिए बड़ी राहत, नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा नया फुट ओवरब्रिज

जागरण जागरण, हापुड़। अमृत भारत योजना के तहत हापुड़ रेलवे स्टेशन पर चल रहे जीर्णोद्धार कार्य को जल्द गति मिलने वाली है। स्टेशन पर 12 मीटर चौड़े नए फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) के निर्माण के लिए शेष हिस्से के गार्डर और अन्य सामान पहुंच गया है।

तीसरे चरण में काम शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। उम्मीद है कि नवंबर तक एफओबी बनकर तैयार हो जाएगा। इसके शुरू होने से यात्रियों को एक से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। वहीं, लाइन पार क्षेत्र की कई कॉलोनियों के हजारों निवासियों को भी लाभ होगा।

नवंबर तक तैयार होगा नया एफओबी स्टेशन अधीक्षक रामकेश मीना ने बताया कि रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर उसकी सूरत बदलने के लिए करीब तीन वर्ष पहले अमृत भारत योजना के तहत जीर्णोद्धार कार्य शुरू कराया गया था।

व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस स्टेशन पर प्रतिदिन करीब 60 जोड़ी पैसेंजर, एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनों का ठहराव होता है। इनके माध्यम से हजारों यात्री सफर करते हैं। गुड़ और अनाज के कारोबार के चलते भी यहां बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है। अंग्रेजों के शासनकाल में बने इस स्टेशन पर सुविधाओं के विस्तार की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तीसरे चरण में प्लेटफॉर्म पांच से गार्डर एफओबी के निर्माण के लिए रेलवे पहले ही दो चरणों में गार्डर स्थापित करने का काम पूरा करा चुका है। पहले चरण में स्टेशन के बाहरी छोर से प्लेटफॉर्म नंबर दो तक और दूसरे चरण में प्लेटफॉर्म नंबर तीन से चार तक गार्डर रखे गए थे।