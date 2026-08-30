हापुड़ में जर्जर पुलों की जगह बनेंगे 4 नए लघु सेतु, लोक निर्माण विभाग खर्च करेगा 6.50 करोड़ रुपये
हापुड़ में लोक निर्माण विभाग 6.50 करोड़ रुपये की लागत से चार नए लघु सेतु बनाएगा, जिससे जर्जर पुलों के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ जिले में जर्जर और क्षतिग्रस्त लघु सेतुओं के कारण आवागमन में हो रही परेशानी से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने ऐसे पुराने सेतुओं के स्थान पर चार नए लघु सेतु बनाने की योजना तैयार की है। करीब 6.50 करोड़ रुपये की लागत से इनका निर्माण कराया जाएगा।
विभाग प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने की प्रक्रिया में जुटा है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
ग्रामीणों को होती है परेशानी
पीडब्ल्यूडी की योजना के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से क्षतिग्रस्त और जर्जर पड़े लघु सेतुओं को हटाकर उनके स्थान पर नए सेतु बनाए जाएंगे। पुराने सेतुओं की स्थिति खराब होने के कारण ग्रामीणों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
बरसात के दौरान जलभराव और पानी के तेज बहाव के कारण समस्या और गंभीर हो जाती है। नए लघु सेतु बनने से ग्रामीण क्षेत्रों की संपर्क व्यवस्था मजबूत होने के साथ ही आवागमन भी सुरक्षित और सुगम होगा।
इससे उन मार्गों पर निर्भर ग्रामीणों को विशेष राहत मिलेगी, जहां वर्तमान में जर्जर सेतुओं के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है।
खर्च होंगे 6.50 करोड़
पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में पांच लघु सेतुओं के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इनकी अनुमानित लागत करीब 6.50 करोड़ रुपये है।
प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उसके साथ ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।