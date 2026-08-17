हापुड़ में बिजली संकट गहराया, 400 केवी ट्रांसफार्मर फेल होने से पानी को तरसे लोग

संवाद सहयोगी, हापुड़। हापुड़ में ऊर्जा निगम की लचर व्यवस्था से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 400 केवी का ट्रांसफार्मर दो बार ठप होने से हजारों की आबादी बिजली और पानी के संकट में फंस गई। घरों में पानी की टंकियां खाली होने लगीं तो, परेशान महिलाएं और पुरुष दिल्ली रोड बिजली घर पहुंच गए और जमकर प्रदर्शन कर अधिकारियों के खिलाफ जमकर हंगामा किया।

वहीं, प्रदर्शन कर रहे सोनू, अशोक राजू, सीमा, बबीता, क्रांति देवी का कहना है कि 11 बजे 400 केवी का ट्रांसफार्मर अचानक से ठप हो गया। जब इस संबंध में ऊर्जा निगम के अधिकारियों से शिकायत की तो, कर्मचारी करीब शाम को चार बजे पहुंचे और मरम्मत कार्य किया। 10 मिनट बाद ही ट्रांसफार्मर दोबारा ठप हो गया।

दोबारा शिकायत की तो, नया ट्रांसफार्मर लगाने की बात थी, लेकिन पुराना ट्रांसफार्मर लगाने का प्रयास किया। जब मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया तो, मौके पर अधिकारी पहुंचे और ज्यादा क्षमता का नया ट्रांसफार्मर लगाने का आश्वासन दिया, लेकिन शुक्रवार रात तक ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया।

पानी के लिए मचा हाहाकार बिजली आपूर्ति ठप होते ही पेयजल व्यवस्था भी पटरी से उतर गई। नलकूप नहीं चलने से घरों में पानी नहीं पहुंच सका। लोग पानी के लिए इधर-उधर भटकते नजर आए। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। ऊर्जा निगम की लापरवाही का खामियाजा उन्हें पानी के संकट के रूप में भुगतना पड़ रहा है।

बिजली घर पर नहीं मिली कोई भी अधिकारी बिजली आपूर्ति बाधित होने से गुस्साई महिलाएं और पुरुष बिजली घर पहुंच गए। यहां प्रदर्शन करते हुए ऊर्जा निगम के खिलाफ नारेबाजी की और ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने और स्थायी समाधान कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि बार-बार फाल्ट के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो, समस्या और गंभीर हो सकती है।

हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस दिल्ली रोड बिजली घर पर मोहल्ला सिद्धार्थ नगर और लज्जापुरी के लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने सड़क पर जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामे की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस बिजली घर पहुंची और लोगों को समझाकर मामला शांत कराने का प्रयास किया गया।