हापुड़ के दस हजार परिवारों को एक सप्ताह झेलना होगा पावर कट, विभाग ने बताई वजह

जागरण संवाददाता, हापुड़। स्वर्ग आश्रम रोड स्थित विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाली कॉलोनियों के उपभोक्ताओं तीन नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक पावर कट ।झेलना होगा। उपखंड अधिकारी ने बताया कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मर संख्या दो पर 11 केवी लाइन का जर्जर तार बदलने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

जिसके कारण पोषक नंबर दो से पोषित मोहल्ला ग्रीन पार्क कालोनी, पन्नापुरी, शक्तिनगर, इंद्रलोक, जरौठी रोड, अशोक नगर, न्यू सुभाष नगर, गीता कॉलोनी आदि क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति प्रतिदिन सुबह 11 बजे से तीन बजे तक बाधित रहेगी। इसके साथ ही विद्युत उपकेंद्र पटना मुरादपुर के अंतर्गत आने वाले महोल्लों की रविवार (आज) विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।