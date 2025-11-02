हापुड़ के दस हजार परिवारों को एक सप्ताह झेलना होगा पावर कट, विभाग ने बताई वजह
हापुड़ में विद्युत विभाग द्वारा आवश्यक मरम्मत कार्य किए जाने के कारण लगभग दस हजार परिवारों को एक सप्ताह तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी।
जागरण संवाददाता, हापुड़। स्वर्ग आश्रम रोड स्थित विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाली कॉलोनियों के उपभोक्ताओं तीन नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक पावर कट ।झेलना होगा। उपखंड अधिकारी ने बताया कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मर संख्या दो पर 11 केवी लाइन का जर्जर तार बदलने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
जिसके कारण पोषक नंबर दो से पोषित मोहल्ला ग्रीन पार्क कालोनी, पन्नापुरी, शक्तिनगर, इंद्रलोक, जरौठी रोड, अशोक नगर, न्यू सुभाष नगर, गीता कॉलोनी आदि क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति प्रतिदिन सुबह 11 बजे से तीन बजे तक बाधित रहेगी। इसके साथ ही विद्युत उपकेंद्र पटना मुरादपुर के अंतर्गत आने वाले महोल्लों की रविवार (आज) विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
सूचना के अनुसार आरडीएसएस योजना के अंतर्गत पोषक नंबर चार पर 11 केवी लाईन का जर्जर तार व पोल बदलने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसके कारण पोषक नंबर चार से पोषित नवज्योति कालोनी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सुबह 11 बजे से लेकर तीन बजे तक बाधित रहेगी।
