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पुलिस महकमे में फेरबदल: मनोज बालियान बने पिलखुवा के नए प्रभारी निरीक्षक, 4 अफसरों के तबादले

By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 10:08 PM (IST)

हापुड़ एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चार निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। मनोज बालियान को पिलखुवा थाने का नया प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया है।

एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह। जागरण

एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह। जागरण

जागरण संवाददता, हापुड़। हापुड़ जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने चार निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। उन्होंने अपने पीआरओ मनोज बालियान को थाना पिलखुवा का प्रभारी निरीक्षक बनाया है।

इसके अलावा पिलखुवा के प्रभारी निरीक्षक अतुल चौहान को थाना हाफिजपुर, हाफिजपुर के प्रभारी निरीक्षक अरविंद चौधरी को थाना सिंभावली और सिंभावली के प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार को थाना कपूरपुर का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है।

वहीं, कपूरपुर के प्रभारी निरीक्षक रघुराज सिंह को स्थानांतरण पर प्रस्थान करने के लिए पुलिसलाइन भेजा गया है।

एसपी ने बताया कि यह फेरबदल जिले में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने के दृष्टिगत किया गया है।