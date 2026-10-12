हापुड़ के आदर्श नगर में अवैध पटाखों का जखीरा पकड़ा, दो गिरफ्तार

केशव त्यागी, हापुड़। त्योहारी सीजन में शहर के बीचोंबीच अवैध पटाखों की बिक्री का मामला सामने आया है। नगर कोतवाली क्षेत्र की आदर्श नगर कालोनी में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए हैं।

चार बोरों में भरे पटाखों को पुलिस ने सीज कर दिया, जबकि मौके से दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। सीओ के आदेश पर दूसरे थाने की पुलिस टीम से छापेमारी कराई गई।

पुलिस को मिली अवैध पटाखों की बिक्री की सूचना

मामला मोदीनगर रोड स्थित आदर्श नगर कालोनी का है। यहां अवैध रूप से पटाखों की बिक्री किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद सीओ दीपक चतुर्वेदी के आदेश पर दूसरे थाने की टीम को बुलाकर छापेमारी कराई गई।