हापुड़ में इंस्टाग्राम पोस्ट ने मचाया हड़कंप, पुलिस ने घर पहुंचकर युवक को आत्महत्या करने से बचाया

जागरण संवाददाता, बाबूगढ़। थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवक द्वारा इंटरनेट मीडिया इंस्टाग्राम पर आत्महत्या का प्रयास करने संबंधी पोस्ट किए जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही रात करीब नौ बजे बाबूगढ़ पुलिस ने बिना देर किए युवक की तलाश शुरू की और छह मिनट में चार किमी दूर उसके घर पहुंच गई।

आत्महत्या की तैयारी कर रहे युवक की पुलिस ने काउंसलिंग कराई और भविष्य में इस तरह का कदम नहीं उठाने का आश्वासन लिया। इस पर युवक के स्वजन ने राहत की सांस ली। एसएचओ बाबूगढ़ प्रवीण कुमार के अनुसार हरनाथपुर कोटा गांव के रहने वाले युवक निखिल ने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या करने का प्रयास करने संबंधी पोस्ट की थी। पोस्ट सामने आने के बाद पुलिस को कंट्रोल रूम से मैसेज मिला। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की गई।

पये कमाने को लेकर उस पर लगातार दबाव था उपनिरीक्षक रोहित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम युवक के घर पहुंची। पूछताछ और काउंसलिंग के दौरान युवक ने बताया कि परिवार की ओर से काम करने और रुपये कमाने को लेकर उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इसी बात को लेकर वह गुस्से और तनाव में था और आवेश में आकर उसने आत्महत्या से संबंधित पोस्ट डाल दी।