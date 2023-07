हापुड़ में महिलाओं से दुर्व्यवहार, लाठी-डंडे लेकर पीड़िता के घर में घुस 40 आरोपित; मामला दर्ज

हापुड़ के ब्रह्मानान मोहल्ले में महिला के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि रविवार शाम को करीब 40 से ज्यादा लोग उसके घर में घुस आए और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास भी किया। साथ ही महिला ने कहा कि आरोपितों ने उसपर जानलेवा हमला कर पथराव किया जिसमें महिला उसकी बहन और भांजा गंभीर रूप से घायल हो गए।

हापुड़ में महिलाओं से दुर्व्यवहार, लाठी-डंडे लेकर पीड़िता के घर में घुस 40 आरोपित

हापुड़, जागरण संवाददाता। हापुड़ के ब्रह्मनान मोहल्ले में महिला के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि रविवार शाम को करीब 40 से ज्यादा लोग उसके घर में घुस आए और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास भी किया। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि मोहल्ला ब्राह्मनान के आसिफ, हारून, शाहनवाज, पोपी, छोटे, सलीम नकटा, सुआलीन, अमन, नदीम, हारून जूस वाला व 40 अज्ञात लोग लाठी डंडे धारदार हथियार से लैस होकर उसके घर में घुस आए और दुष्कर्म का प्रयास किया। साथ ही महिला ने कहा कि आरोपितों ने उसपर जानलेवा हमला कर पथराव किया, जिसमें महिला, उसकी बहन और भांजा गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

