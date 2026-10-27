हापुड़ में भैंसा दौड़ प्रतियाेगिता पर लगाम, कार्तिक पूर्णिमा मेले से पहले पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। गंगा मेले के दौरान हाईवे से लेकर तमाम लिंक मार्गो पर भैंसा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कुछ लोग करते हैं। यह लोग अपने शौक के लिए बेजुबानों पर जमकर कहर बरपाते हैं। ऐसे में कई बार इनकी मौत तक हो जाती है। इस तरह की दौड़ प्रतियोगिताओं को रोकने के लिए पुलिस को समय रहते सक्रिय होना होगा।

गंगा खादर क्षेत्र में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले में करीब 30 लाख लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। पुण्य अर्जित करने के लिए यहां श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के साथ ही विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है।

लोग गंगा स्नान एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर पुण्य अर्जित करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस धार्मिक मेले के दौरान अपने शौक पालने के लिए हाईवे से लेकर तमाम स्टेट हाईवे, लिंक मार्ग आदि पर बेजुबान पशुओं पर दौड़ के नाम पर कहर बरपाते हैं। छोटी बुग्गी में भैंसा जोड़कर उसको भगाया जाता है।

कई भैंसों की हो जाती है मौत इसके दोनों तरफ बाइकों पर युवक सवार रहते हैं जो कील युक्त डंडी से बेजुबान के शरीर पर वार करते हैं। इस दौड़ में कई बार बेजुबान की मौत तक हो जाती है, कई बार लोग दुर्घटना में घायल तक हो जाते हैं।