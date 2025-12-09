हापुड़ पुलिस ने अवैध वाहनों पर कसा शिकंजा, 100 से ज्यादा के काटे चालान और 30 को किया सीज

केशव त्यागी, हापुड़। दैनिक जागरण के सतत अभियान के बाद हापुड़ जिले में अवैध व जुगाड़ वाहनों के खिलाफ पुलिस-परिवहन विभाग की सख्ती लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। सोमवार को पूरे जिले में संयुक्त टीमों ने जुगाड़ वाहनों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 100 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए जबकि, 30 से अधिक जुगाड़ वाहनों को मौके पर सीज कर थानों में खड़ा कराया गया।

पुलिस का दावा है कि सड़क सुरक्षा और आमजन की जान जोखिम में डालने वाले इन वाहनों पर अब पूरी तरह अंकुश लगेगा। कार्रवाई आगे भी बिना रुके जारी रहेगी। धौलाना कस्बा में पुलिस ने की कार्रवाई थाना व कस्बा धौलाना में सोमवार सुबह से ही पुलिस टीम कार्रवाई के लिए तैनात हो गई। इस दौरान जुगाड़ वाहनों पर पुलिस का डंडा चला। बिना रजिस्ट्रेशन, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और खतरनाक ढंग से बने इन वाहनों से क्षेत्र में आए दिन हादसे हो रहे थे। टीम ने 28 वाहनों के चालान काटे और आठ जुगाड़ वाहनों को थाने पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत किया।

थाना धौलाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि जनता की सुरक्षा सबसे ऊपर है। जुगाड़ वाहन अब नहीं चलने दिए जाएंगे। चेकिंग देखकर मची अफरा-तफरी कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र के तहसील चौपला, दिल्ली रोड और रेलवे रोड पर दोपहर में अचानक पहुंची संयुक्त टीम ने जुगाड़ वाहन चालकों में अफरा-तफरी मच गई। यहां मुख्य रूप से निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले जुगाड़ ट्रैक्टर-ट्रॉली और माल ढोने के लिए बने खतरनाक वाहन पकड़े गए। टीम ने 38 चालान काटे और 12 वाहनों को सीज किया। कई चालक वाहन छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट, बिना लाइट और ओवरलोड वाहनों पर सख्ती बरती।