हापुड़ पुलिस ने अवैध वाहनों पर कसा शिकंजा, 100 से ज्यादा के काटे चालान और 30 को किया सीज

    By Kesav Tyagi
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:06 PM (IST)

    हापुड़ में अवैध जुगाड़ वाहनों के खिलाफ पुलिस और परिवहन विभाग की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। संयुक्त टीमों ने 100 से अधिक वाहनों का चालान किया और 3

    केशव त्यागी, हापुड़। दैनिक जागरण के सतत अभियान के बाद हापुड़ जिले में अवैध व जुगाड़ वाहनों के खिलाफ पुलिस-परिवहन विभाग की सख्ती लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। सोमवार को पूरे जिले में संयुक्त टीमों ने जुगाड़ वाहनों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 100 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए जबकि, 30 से अधिक जुगाड़ वाहनों को मौके पर सीज कर थानों में खड़ा कराया गया।

    पुलिस का दावा है कि सड़क सुरक्षा और आमजन की जान जोखिम में डालने वाले इन वाहनों पर अब पूरी तरह अंकुश लगेगा। कार्रवाई आगे भी बिना रुके जारी रहेगी।

    धौलाना कस्बा में पुलिस ने की कार्रवाई

    थाना व कस्बा धौलाना में सोमवार सुबह से ही पुलिस टीम कार्रवाई के लिए तैनात हो गई। इस दौरान जुगाड़ वाहनों पर पुलिस का डंडा चला। बिना रजिस्ट्रेशन, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और खतरनाक ढंग से बने इन वाहनों से क्षेत्र में आए दिन हादसे हो रहे थे। टीम ने 28 वाहनों के चालान काटे और आठ जुगाड़ वाहनों को थाने पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत किया।

    थाना धौलाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि जनता की सुरक्षा सबसे ऊपर है। जुगाड़ वाहन अब नहीं चलने दिए जाएंगे।

    चेकिंग देखकर मची अफरा-तफरी

    कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र के तहसील चौपला, दिल्ली रोड और रेलवे रोड पर दोपहर में अचानक पहुंची संयुक्त टीम ने जुगाड़ वाहन चालकों में अफरा-तफरी मच गई। यहां मुख्य रूप से निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले जुगाड़ ट्रैक्टर-ट्रॉली और माल ढोने के लिए बने खतरनाक वाहन पकड़े गए। टीम ने 38 चालान काटे और 12 वाहनों को सीज किया। कई चालक वाहन छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट, बिना लाइट और ओवरलोड वाहनों पर सख्ती बरती।

    स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि यह वाहन तेज रफ्तार से शहर में घुसकर दुर्घटनाएं करते थे। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अब रोज चेकिंग होगी। जुगाड़ वाहनों को सीज किया जाएगा।

    गढ़मुक्तेश्वर में भी नहीं चले जुगाड़

    थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में भी पुलिस टीम ने कई स्थानों पर चेकिंग कर जुगाड़ वाहनों पर कार्रवाई की। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आने-जाने वाले जुगाड़ वाहनों पर शिकंजा कसा गया। 35 से अधिक चालान काटे गए और 11 जुगाड़ वाहनों को सीज कर थाने भिजवाया गया। इनमें ज्यादातर माल ढोने के लिए बने खतरनाक जुगाड़ थे।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि जुगाड़ वाहनों पर कार्रवाई होने से दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। थाना गढ़मुक्तेश्वर प्रभारी ने बताया कि जुगाड़ वाहनों का सफाया होने तक अभियान चलेगा।