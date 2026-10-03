थाने के गेट पर लगा 'दलालों की No Entry' का बोर्ड, अब गढ़मुक्तेश्वर में फरियादियों की सीधी होगी सुनवाई

केशव त्यागी, हापुड़। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में अब पुलिस और फरियादियों के बीच बिचौलियों की भूमिका नहीं चलेगी। कोतवाली परिसर में ‘दलालों की नो एंट्री’ का बोर्ड लगाकर पुलिस ने अपना संदेश साफ कर दिया है।

फरियादियों से कहा गया है कि वह अपनी शिकायत लेकर सीधे पुलिस के पास आएं और किसी बिचौलिए के माध्यम से काम कराने का प्रयास न करें। कोतवाली में लगाए गए बोर्ड ने लोगों का ध्यान खींचा है।

पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता की समस्या सीधे सुनी जाएगी और मामले के तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी शिकायत के निस्तारण के लिए फरियादी को किसी व्यक्ति की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है।

पुलिस का कहना है कि कई बार लोग अपनी शिकायत के समाधान के लिए बिचौलियों का सहारा लेते हैं। इससे शिकायतकर्ता और पुलिस के बीच सीधा संवाद प्रभावित होने के साथ अनावश्यक भ्रम की स्थिति बन सकती है। इसी को देखते हुए थाने में बिचौलियों की भूमिका को स्वीकार नहीं करने का संदेश दिया गया है।