हापुड़ में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की दबंगई, एक युवक को घेरकर पीटा; CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की दबंगई का मामला सामने आया है। यहां छह से अधिक कर्मचारियों ने एक युवक को घेरकर उसके साथ मारपीट की।

वहीं, घटना का वीडियो प्रसारित होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। वीडियो में कई कर्मचारी युवक पर थप्पड़ और मुक्के बरसाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

मारपीट करते नजर आ रहे वायरल वीडियो में पेट्रोल पंप के कई कर्मचारी युवक को घेरकर उसके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों की भीड़ के बीच युवक खुद को बचाने की कोशिश करता दिखाई देता है। हालांकि, मारपीट के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। घटना कब हुई और युवक के साथ विवाद किस बात को लेकर हुआ, इसकी जानकारी भी जांच के बाद ही सामने आएगी।