हापुड़ में अब बिना पीयूसीसी नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, 1 अक्टूबर से लागू होगी नई पॉलिसी

जागरण संवाददाता, हापुड़। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए जनपद हापुड़ में एक अक्टूबर से ‘नो वैलिड पीयूसीसी, नो फ्यूल’ नीति लागू हो जाएगी।

इसके तहत बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) वाले वाहनों को जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। शासन के निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों और प्रबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा सिंह ने बताया कि पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले प्रत्येक वाहन के पीयूसीसी की वैधता वाहनों एवं पीयूसीसी के एकीकृत ऐप के माध्यम से जांची जाएगी। सत्यापन के बाद वैध प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ही ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।