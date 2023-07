Hapur News: आफत बनकर बरसी बारिश के चलते धराशायी हुआ विधवा का आशियाना, बाल-बाल महिला; मुआवजे की मांग तेज

मानसून के लय में आने के बाद बुधवार को शुरू हुई तेज वर्षा विधवा महिला पर आफत बनकर बरसी। वर्षा के कारण विधवा का मकान ढह गया। गनीमत रही कि मकान के अंदर मौजूद विधवा समय रहते बाहर निकल आई और जान बच गई। बेघर हुई विधवा के हालात जानने कोई जिम्मेदार अधिकारी तक नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों ने विधवा को रहने के लिए एक मकान दिया है।

महिला को उचित मुआवजा दिलाने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

