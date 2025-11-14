Language
    Hapur News: खेड़ा के एक मकान में तेज धमाका, दो घायल; संदिग्ध युवक से हो रही पूछताछ

    By Dharampal Arya Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:44 PM (IST)

    हापुड़ के खेड़ा में एक घर में हुए ज़ोरदार धमाके से दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। धमाके की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

    पिलखुवा क्षेत्र के गांव खेड़ा में शुक्रवार सुबह एक मकान में हुए जोरदार धमाके ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी।

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा। थाना पिलखुवा क्षेत्र के गांव खेड़ा में शुक्रवार सुबह एक मकान में हुए जोरदार धमाके ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि मकान की दीवारें धस गईं, छत का बड़ा हिस्सा ढह गया और आसपास के घरों तक कंपन महसूस किया गया। इस हादसे में दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिनमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है।

    पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने घटनास्थल को तत्काल सील कर दिया है, जबकि एक संदिग्ध किरायेदार जिसका असली नाम मुजाहिद है लेकिन वह खुद को मुजम्मिल बताता था, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

    शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे ग्राम खेड़ा के जयप्रकाश तोमर के स्वामित्व वाले छह कमरों वाले मकान में घटी। मकान मालिक जयप्रकाश तोमर के अनुसार मकान का निर्माण काफी पुराना था। धमाके के वक्त मकान के एक कमरे में रामकिशोर शर्मा (उम्र 55 वर्ष) और दूसरे कमरे में मदन गोस्वामी (उम्र 48 वर्ष) मौजूद थे। विस्फोट की तीव्रता ऐसी थी कि दो कमरों के बीच की ईंटों की दीवार पूरी तरह ढह गई, छत का एक हिस्सा मलबे की तरह नीचे गिर पड़ा और फर्श का प्लास्टर तक उखड़ गया।

    रामकिशोर शर्मा को सिर और छाती पर गंभीर चोटें आईं, जबकि मदन गोस्वामी के पैर में गहरी कटाव की चोट लगी। ग्रामीणों ने धमाके की आवाज सुनते ही दौड़ लगाई और मलबे के ढेर से दोनों को खींचकर निकाला। दोनों घायलों को तुरंत पिलखुवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से रामकिशोर को मेरठ के एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया।

    संदिग्ध किराएदार की रहस्यमयी जिंदगी

    पुलिस ने धमाके के तुरंत बाद मकान में रहने वाले एक किरायेदार को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में ले लिया। इस व्यक्ति का असली नाम मुजाहिद है, लेकिन वह पिछले छह वर्षों से गांव में मुजम्मिल के नाम से रह रहा था। ग्रामीणों के मुताबिक, मुजाहिद की दाढ़ी-बाल लंबे थे, वह चेहरे को हमेशा कपड़े से ढके रहता था और कोई स्थायी काम नहीं करता था।

    इसके बावजूद, वह ब्याज पर पैसे बांटने का धंधा चलाता था, जिससे उसके पास अच्छी-खासी रकम आती-जाती रहती थी। धमाके के कुछ ही समय बाद उसने अचानक दाढ़ी-बाल कटवा लिए और सामान समेटने की तैयारी करने लगा।पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली, जिसमें कुछ संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुए हैं, उन्हें फारेंसिक टीम जांच रही है।

    मौके पर पहुंची जांच एजेंसियों की टीम

    धमाके की सूचना मिलते ही सीओ पिलखुवा अनीता चौहान, कोतवाली प्रभारी श्यौपाल सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। इसके अलावा, फारेंसिक टीम, स्थानीय इंटेलिजेंस यूनिट और मेरठ से विशेष खुफिया टीम भी शामिल हो गई। टीमों ने मलबे से नमूने इकट्ठा किए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और विस्फोट के स्रोत की तलाश की।

    प्रारंभिक रिपोर्ट में गैस सिलेंडर रिसाव या घरेलू रसायनों के मिश्रण से विस्फोट की संभावना बताई गई है, लेकिन संदिग्ध की मौजूदगी ने जांच को नया मोड़ दे दिया। घटना के बाद खेड़ा और आसपास के गांवों में दहशत का आलम है। सीओ अनीता चौहान ने बताया कि घायलों का इलाज चल रहा है। फारेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही विस्फोट का सटीक कारण स्पष्ट होगा। हम सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं।