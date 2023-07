Hapur News: दुकान बेचने के नाम पर ठगे 1 लाख 36 हजार, रकम वापसी की मांग करने पर मिली मौत की धमकी

उत्तर प्रदेश के हापुड़ देहात क्षेत्र में एक महिला से दुकान बेचने के नाम पर 1 लाख 36 हजार रुपए हड़प लिए। जब महिला ने रुपयों की मांग की तो आरोपियों ने उसे मौत की धमकी दी। मामले को लेकर जब चौकी और थाने में बात नहीं बनी तब पीड़िता ने एसपी का दरवाजा खटखटाया। मामला दर्ज कर लिया गया है।

दुकान बेचने के नाम पर ठगे 1 लाख 36 हजार, रकम वापसी की मांग करने पर मिली मौत की धमकी

Your browser does not support the audio element.

हापुड़, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश के हापुड़ देहात में ठगी का मामला सामने आया है। दुकान बेचने के नाम पर थाना देहात क्षेत्र की एक महिला से कुछ ठगों ने 18 लाख 36 हजार रुपए हड़प लिए। पीड़िता ने जब रुपयों की वापसी की तो उसे आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। मामले में एसपी के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। थाना हापुड़ देहात के मोहल्ला शक्ति नगर की ममता ने बताया कुछ साल पहले मोहल्ला इंद्रलोक कालोनी के अरुण मित्तल, रूबी और गगन मित्तल उसके मकान पर किराए पर रहते थे। कुछ दिन पहले तीनों गांव वझीलपुर के श्यामेंद्र को साथ लेकर उसके पास पहुंचे और अपनी दुकान बेचने के लिए कहा। दुकान का सौदा 26 लाख रुपए में तय हुआ। पीड़ित ने आरोपियों को 18 लाख 36 हजार रुपए दे भी दिए। इसके बाद से आरोपी पीड़िता को बैनामा करने के नाम पर टालने लगे। जब पीड़िता ने सख्ती से बैनामा करने की बात कही तो आरोपियों ने उसे हत्या की धमकी दे डाली और रुपए लौटाने से भी इनकार कर दिया। मामले को लेकर जब चौकी और थाने में भी शिकायत दर्ज नही की को, पीड़िता ने इंसाफ के लिए एसपी का दरवाजा खटखटाया। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि मामले में चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में को लेकर निष्पक्ष कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

Edited By: Jagran News Network