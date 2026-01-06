Language
    वाह री पुलिस! छात्रा को तेजाब फेंकने की शिकायत करनी पड़ी भारी

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:29 PM (IST)

    हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में एक महिला ने एएसपी से शिकायत की है कि उसकी नाबालिग बेटी को एक युवक छेड़ता है और शिकायत करने पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। महि ...और पढ़ें

    हापुड़ पुलिस। जागरण

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में नगर के एक मोहल्ला की रहने वाली महिला ने एएसपी को संपूर्ण समाधान दिवस में तहरीर देकर एक आरोपी युवक पर कालेज को जाते नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ और शिकायत करने पर तेजाब डालकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

    पीड़ित ने बताया पुलिस को इस मामले में तहरीर दी थी। जिस पर पर पुलिस ने पीड़ित की वीडियो आरोपी के पक्ष में बनाई और आरोपी पर कार्रवाई न करने को लेकर पुलिस बचाव करती नजर आई। जिसके बाद पीड़ित को शिकायत करने पर उल्टा जेल भेजने और धमकाने का भी आरोप लगाया हैं। एएसपी ने शिकायत पत्र के आधार पर जांच करने के आदेश दिए गए है।

    नगर की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर उल्लेख किया था कि उसका पति बाहर रहकर कामगारी कर अपने स्वजन का पालन पोषण कर रहा है। महिला का आरोप हैं एक सिरफिरा युवक उसकी नाबालिग पुत्री को परेशान करता है।

    महिला ने उल्लेख किया था, उसकी पुत्री नगर के एक कालेज में पढ़ने जाती है। इसी दौरान आरोपी युवक कॉलेज के आते जाते समय पुत्री के साथ छेड़छाड़ करता है। जिसके बाद पड़ोसी आरोपी युवक से शिकायत करने घर पहुंची तो युवक आग बबूला हो गया। जिसके पश्चात आरोपी ने पुत्री पर तेजाब डालकर जान से मारने की धमकी दी थी।

    महिला ने बताया आरोपी युवक की इस तरह की हरकत से पुत्री पिछले कुछ समय से चुपचाप और परेशान चल रही थी। स्वजन के बार-बार पूछने पर घटना के बारे में आपबीती सुनाई थी। जिसके सुनने के बाद स्वजन दंग रह गए। जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में लिखित शिकायत की थी। जिस पर पुलिस आग बबूला हो गई और पीड़ित पक्ष को खरी खोटी सुनी सुनाई। आरोपी युवक के पक्ष में वीडियो बनाने को कहा और वीडियो नहीं बनाने पर पुलिस ने जेल भेजने की धमकी दे डाली। ऐसी कार्यप्रणाली पर पुलिस पर सवाल उठते है। महिलाओं के प्रति कैसा इंसाफ है। प्रदेश सरकार ने भी महिलाओं के लिए एंटी रोमियो बनाई हुई हैं। इसको लेकर गढ़ कोतवाली पुलिस सरकार की योजनाओं को भी पलीता लगा रही हैं।

    इस संबंध में एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि मामला गंभीर है। संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत पत्र मिला था जिसके आधार पर जांच करने के आदेश दिए गए हैं।