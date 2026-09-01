हापुड़ में स्टाइपेंड में 25 हजार देने की मांग पर अड़े 150 MBBS इंटर्न, अस्पताल पहुंची पुलिस

सुमित कुमार, पिलखुवा (हापुड़)। सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इंटर्नशिप कर रहे करीब 150 एमबीबीएस छात्रों ने मानदेय को लेकर धरना दिया। छात्रों ने इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाले मासिक मानदेय को बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की मांग की। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और छात्रों से बातचीत की।

छात्रों का कहना है कि 2021 बैच के इंटर्न अस्पताल में प्रशिक्षण कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से मानदेय बढ़ाने के निर्णय के बाद छात्र नई दर लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कॉलेज में उन्हें मांग के अनुरूप मानदेय नहीं मिल रहा है।