हापुड़ में स्टाइपेंड में 25 हजार देने की मांग पर अड़े 150 MBBS इंटर्न, अस्पताल पहुंची पुलिस
हापुड़ के सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में करीब 150 एमबीबीएस इंटर्न ने मानदेय बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की मांग को लेकर धरना दिया।
HighLights
सरस्वती इंस्टीट्यूट के 150 एमबीबीएस इंटर्न ने धरना दिया।
मानदेय 25 हजार रुपये करने की मांग को लेकर प्रदर्शन।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों से बातचीत कर स्थिति संभाली।
सुमित कुमार, पिलखुवा (हापुड़)। सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इंटर्नशिप कर रहे करीब 150 एमबीबीएस छात्रों ने मानदेय को लेकर धरना दिया। छात्रों ने इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाले मासिक मानदेय को बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की मांग की। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और छात्रों से बातचीत की।
छात्रों का कहना है कि 2021 बैच के इंटर्न अस्पताल में प्रशिक्षण कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से मानदेय बढ़ाने के निर्णय के बाद छात्र नई दर लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कॉलेज में उन्हें मांग के अनुरूप मानदेय नहीं मिल रहा है।
धरने में बड़ी संख्या में इंटर्न शामिल रहे। छात्रों ने प्रबंधन के सामने अपनी मांग रखी और मानदेय को लेकर स्पष्ट निर्णय लेने की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों से बातचीत की और स्थिति सामान्य बनाए रखने का प्रयास किया।
धरने में शामिल डाॅ. सुमित शर्मा, डाॅ. शहबाज, डाॅ. अदीब, डाॅ. फैजान, डाॅ. वैभव दत्त, डाॅ. अतेंद्र, डाॅ. ऋतिक, डाॅ. नवनीत, डाॅ. हर्षित, डाॅ. अमर्त्य, डाॅ. साक्षी और डाॅ. आकांक्षा ने मानदेय बढ़ाने की मांग रखी।
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