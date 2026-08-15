हापुड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में स्विफ्ट डिजायर कार में मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

संवाददाता, हापुड़। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में कुचेसर रोड चौपला की सर्विस रोड पर शनिवार को स्विफ्ट डिजायर कार में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शकरपुर गांव निवासी अरुण कसाना (32) पुत्र जोगेंद्र सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्वजन की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है।

जानकारी के अनुसार, चौपला चौकी से कुछ दूरी पर सर्विस रोड पर एक कार खड़ी थी। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार की जांच की तो उसमें एक युवक बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। पुलिस ने उसे तत्काल सीएचसी सिखेड़ा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।आसपास के लोगों के अनुसार, कार शनिवार सुबह करीब 11 बजे से वहां खड़ी थी। उस समय कार में दो व्यक्ति मौजूद थे।