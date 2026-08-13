Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    लाखों की ठगी के लिए बैंक खाते के इस्तेमाल का खुलासा, हापुड़ में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:59 AM (IST)

    हापुड़ में साइबर सेल की जांच में एक बैंक खाते का साइबर ठगी में इस्तेमाल होने का खुलासा हुआ है। खाताधारक मनीष कुमार के खिलाफ 4.54 लाख रुपये की ठगी के आ ...और पढ़ें

    साइबर ठगी के लिए बैंक खाते का इस्तेमाल किया। सांकेतिक तस्वीर

    साइबर ठगी के लिए बैंक खाते का इस्तेमाल किया। सांकेतिक तस्वीर

    HighLights

    1. हापुड़ में साइबर ठगी के खिलाफ अभियान में खुलासा।

    2. एक बैंक खाता 4.54 लाख रुपये की ठगी में प्रयुक्त।

    3. खाताधारक मनीष कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, जांच जारी।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर सेल की जांच में कोतवाली नगर क्षेत्र के एक बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी में किए जाने का मामला सामने आया है।

    जांच के आधार पर पुलिस ने खाता धारक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

    साइबर सेल की जांच में इंडियन बैंक के खाते के विरुद्ध तीन शिकायतें दर्ज मिलीं। इनमें ओडिशा के रायगढ़ा, महाराष्ट्र के यवतमाल और केरल के थ्रिसूर सिटी से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। इन तीनों मामलों में कुल 4,54,200 रुपये की साइबर ठगी होना पाया गया।

    म्यूल बैंक खाते के रूप में चिह्नित किया

    वहीं, जांच में सामने आया कि उक्त बैंक खाता मेरठ मार्ग स्थित मोतीनगर कॉलोनी के रहने वाले मनीष कुमार के नाम पर दर्ज है। पुलिस के अनुसार, खाते का इस्तेमाल साइबर अपराध से प्राप्त धनराशि के लेनदेन के लिए किए जाने की आशंका है। इसे म्यूल बैंक खाते के रूप में चिह्नित किया गया है।

    कार्रवाई की मांग

    साइबर सेल की रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर से खाता धारक के खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग दर्ज कर कार्रवाई का अनुरोध किया गया।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में वॉट्सऐप पर 'नोट बदलो' का झांसा: ₹500 के बदले छोटे नोट देने का लालच देकर करता था ठगी, 3 गिरफ्तार

    पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और खाते से जुड़े अन्य लेनदेन और संभावित साइबर अपराधियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।

    खबरें और भी