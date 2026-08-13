लाखों की ठगी के लिए बैंक खाते के इस्तेमाल का खुलासा, हापुड़ में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर सेल की जांच में कोतवाली नगर क्षेत्र के एक बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी में किए जाने का मामला सामने आया है।

जांच के आधार पर पुलिस ने खाता धारक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। साइबर सेल की जांच में इंडियन बैंक के खाते के विरुद्ध तीन शिकायतें दर्ज मिलीं। इनमें ओडिशा के रायगढ़ा, महाराष्ट्र के यवतमाल और केरल के थ्रिसूर सिटी से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। इन तीनों मामलों में कुल 4,54,200 रुपये की साइबर ठगी होना पाया गया।