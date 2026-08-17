हापुड़ में सांप के डसने से युवक की मौत, परिवार में इकलौता कमाने वाला था पवन

ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर के रसूलाबाद नानपुर गांव में सोमवार की सुबह 35 वर्षीय पवन प्रजापति पुत्र सुरेश कुमार प्रजापति की सांप के काटने से मौत हो गई।

उधर, पवन प्रजापति की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पवन प्रजापति की पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पवन प्रजापति कामगारी करके अपने परिवार का लालन-पालन करता था। परिवार में कमाने वाला वह इकलौता सदस्य था। पवन वर्तमान में आम के बाग में नौकरी करता था।

बाग में घास काट रहा था पवन

जानकारी के अनुसार, सोमवार को पवन बाग में घास काट रहा था। इसी दौरान पवन को एक सांप ने डस लिया। इसके बाद पवन की हालत बिगड़ गई, जिसे परिजन उपचार के लिए अस्पताल में लेकर पहुंचे। लेकिन पवन ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया।