हापुड़ में सांप के डसने से युवक की मौत, परिवार में इकलौता कमाने वाला था पवन
हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में पवन प्रजापति (35) की सांप के काटने से मौत हो गई। परिवार का इकलौता कमाने वाला होने के कारण पत्नी और तीन छोटे बच्चों पर आर्थिक संकट आ गया है।
HighLights
गढ़मुक्तेश्वर में सांप के काटने से युवक की मौत।
पवन प्रजापति परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे।
तीन छोटे बच्चों और पत्नी पर आया आर्थिक संकट।
ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर के रसूलाबाद नानपुर गांव में सोमवार की सुबह 35 वर्षीय पवन प्रजापति पुत्र सुरेश कुमार प्रजापति की सांप के काटने से मौत हो गई।
उधर, पवन प्रजापति की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पवन प्रजापति की पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।
पवन प्रजापति कामगारी करके अपने परिवार का लालन-पालन करता था। परिवार में कमाने वाला वह इकलौता सदस्य था। पवन वर्तमान में आम के बाग में नौकरी करता था।
बाग में घास काट रहा था पवन
जानकारी के अनुसार, सोमवार को पवन बाग में घास काट रहा था। इसी दौरान पवन को एक सांप ने डस लिया। इसके बाद पवन की हालत बिगड़ गई, जिसे परिजन उपचार के लिए अस्पताल में लेकर पहुंचे। लेकिन पवन ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया।
परिवार में मचा कोहराम
पवन की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पवन के तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र करीब 6, 8 एवं 10 साल बताई जा रही है।
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वहीं, ऐसे में पवन की मौत हो जाने के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है। परिवार में अब कमाने वाला कोई नहीं है।