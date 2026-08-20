हापुड़ के धनोरा गांव में युवक ने खुद को लगाकर दी जान, घटना से लोगों में फैली दहशत

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना देहात क्षेत्र के धनोरा गांव में एक युवक ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को लगाई आग ली, जिससे उसकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, सीटू (40 वर्ष) पुत्र राकेश त्यागी द्वारा उठाए गए खौफनाक कदम से पूरे गांव में दहशत फैल गई। पिता राकेश की भी कई साल पहले मौत हो थी।

सीटू की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों और रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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