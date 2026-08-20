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हापुड़ के धनोरा गांव में युवक ने खुद को लगाकर दी जान, घटना से लोगों में फैली दहशत

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
Updated: Thu, 20 Aug 2026 10:14 AM (IST)

हापुड़ के धनोरा गांव में एक युवक ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई और मृतक के परिवार में कोहराम मच गया।

युवक ने खुद को आग लगाकर दी जान। सांकेतिक तस्वीर

युवक ने खुद को आग लगाकर दी जान। सांकेतिक तस्वीर

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना देहात क्षेत्र के धनोरा गांव में एक युवक ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को लगाई आग ली, जिससे उसकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, सीटू (40 वर्ष) पुत्र राकेश त्यागी द्वारा उठाए गए खौफनाक कदम से पूरे गांव में दहशत फैल गई। पिता राकेश की भी कई साल पहले मौत हो थी।

सीटू की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों और रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल है।

 

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