हापुड़ में अवैध खनन रोकने पहुंचे युवक की ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलकर हत्या का आरोप, ड्राइवर भी घायल

जागरण संवाददाता, हाफिजपुर (हापुड़)। थाना हाफिजपुर क्षेत्र के ग्राम घुंघराला में खनन को रोकने के प्रयास के दौरान दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर-ट्रॉली से एक युवक को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया।

मृतक की पहचान ग्राम महमदपुर निवासी सतीश के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि घुंघराला गांव में खनन किए जाने की सूचना पर सतीश मौके पर पहुंचा था।

डॉक्टर नहीं बचा पाए सतीश की जान आरोप है कि उसने खनन में लगी ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान चालक ने ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचल दिया। इससे सतीश गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह घायल को अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने सतीश को मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक कलीम गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए मेरठ के हायर सेंटर रेफर किया गया है।

साक्ष्य जुटाने में जुटी पुलिस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि घटना में शामिल चालक कलीम घुंघराला गांव का निवासी है।

पुलिस के अनुसार , घटना से पहले सतीश के शराब के नशे में होने की बात भी सामने आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस की जांच और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और घटना के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है।