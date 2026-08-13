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    हापुड़ में खुद को कमरे में बंद कर युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास, घरेलू विवाद और शराब की लत बनी वजह

    By Dharampal Arya Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:59 AM (IST)

    हापुड़ में घरेलू विवाद और शराब की लत के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां ...और पढ़ें

    बाबूगढ़ छावनी में युवक ने फंदा लगाकर किया आत्महत्या का प्रयास

    बाबूगढ़ छावनी में युवक ने फंदा लगाकर किया आत्महत्या का प्रयास

    HighLights

    1. हापुड़ में युवक ने घरेलू विवाद के बाद आत्महत्या का प्रयास किया।

    2. शराब की लत और मारपीट के कारण पत्नी से अक्सर विवाद होता था।

    3. पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। छावनी क्षेत्र में मंगलवार रात पत्नी से घरेलू विवाद के बाद एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। जहां से गंभीर हालत के चलते उसको मेरठ मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

    पुलिस के अनुसार रात करीब 10 बजे डायल 112 को सूचना मिली कि बाबा फार्म हाउस के सामने एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। मौके पर पहुंची पीआरबी और थाना पुलिस को पूनम ने बताया कि वह अपने पति रोहतास (26) और दो बच्चों के साथ पिछले दो वर्षों से किराए पर रह रही है।

    रोहतास शराब के नशे में अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। इसके चलते परिवार में आए दिन हंगामा होता है। वह पति से शराब पीने को मना करती है तो वह परेशान करने का आरोप लगाता है और आक्रामक हो जाता है। मंगलवार को भी दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद रोहतास ने कमरे में खुद को बंद कर फंदा लगा लिया।

    पूनम ने पड़ोसियों की मदद से रोहतास को नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल युवक को तत्काल सीएचसी हापुड़ में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कालेज अस्पताल मेरठ रेफर कर दिया। पुलिस मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

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