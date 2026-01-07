Language
    हापुड़ में लुईस फिलिप शोरूम मैनेजर ने किया 7.58 लाख का गबन, बिना बिल के बेच दिए कपड़े

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:27 PM (IST)

    हापुड़ में लुईस फिलिप शोरूम के मैनेजर अंकित शर्मा ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर 7.58 लाख रुपये का गबन किया। उसने बिना बिल कपड़े बेचे और बिक्री व खर् ...और पढ़ें

    केशव त्यागी, हापुड़। जिले में नामचीन कंपनी के फ्रेंचाइजी शोरूम से बड़े पैमाने पर माल की चोरी और रुपयों के गबन का मामला सामने आया है। जिसमें शोरूम मैनेजर अंकिश शर्मा ने स्टाफ के दो सदस्यों संग मिलकर करीब 7.58 लाख रुपये का गबन कर लिया और फरार हो गया। मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में एम/एस इलिशा क्लोथ हाउस की पार्टनर ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के नारायण गंज, मैन गढ़ रोड पर स्थित लुईस फिलिप शोरूम में अंकिश शर्मा को नवंबर 2024 में कंपनी के एरिया बिजनेस मैनेजर हौसला मिश्रा द्वारा मैनेजर नियुक्त किया गया था। अंकिश पर स्टाक के रखरखाव, बिक्री बिलिंग, कैश हैंडलिंग और अन्य खर्चों की पूरी जिम्मेदारी थी।

    नौ जुलाई 2025 को अंकिश ने अपनी बेटी का दाखिला कराने की बात कहकर प्रयागराज जाने के लिए छुट्टी ली। इसके बाद वह लौटा नहीं। फोन पर टालमटोल करता रहा और अंत में फोन बंद कर दिया। शक होने पर 12 अगस्त 2025 को कंपनी द्वारा आडिट कराया गया। जिसमें पता चला कि 172 पीस कपड़े जिनमें शर्ट, ट्राउजर, सूट, टी-शर्ट, जींस, ब्लेजर आदि शामिल थे।

    इन्हें बेचकर आरोपित ने लगभग 4.90 लाख हड़प लिए। इस माल को बिना बिल बेच दिया गया। इसके अलावा बिक्री से मिले 1.85 लाख रुपये और अन्य खर्चों के लिए दी गई राशि भी आरोपित ने हड़प ली। इस प्रकार आरोपित ने कुल सात लाख 57 हजार 929 रुपये का गबन किया है।

    गबन में प्रयागराज के अंकिश शर्मा के साथ मोहल्ला कोटला मेवातियान का अब्दुल अजीम उर्फ जोहान और हाफिजपुर के गांव चितौली का देवेंद्र कुमार भी शामिल है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद पांडेय ने बताया कि मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

