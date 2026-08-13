हापुड़ लॉजिस्टिक पार्क बना ऑटोमोबाइल हब, 15 अगस्त से पहले ट्रेन से पहुंचेंगी महिंद्रा की 600 कारें

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में हाफिजपुर क्षेत्र के ग्राम हृदयपुर स्थित लाजिस्टिक पार्क में वाहनों की आवाजाही तेजी से बढ़ रही है। अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद से महिंद्रा कंपनी की करीब 600 कारें दो ट्रेनों के जरिये यहां पहुंचने वाली हैं।

उम्मीद है कि 15 अगस्त से पहले एक या दोनों ट्रेनें पार्क में पहुंच जाएंगी। यहां पहुंचने के बाद कारों को 300 किलोमीटर की परिधि में आने वाले विभिन्न जनपदों और राज्यों में सड़क मार्ग से भेजा जाएगा। दिल्ली-NCR में पहुंचाए जा रहे वाहन कोलकाता से वाया हापुड़ डेडीकेटेड फ्रेट कारिडोर पर कुराना टोल प्लाजा के पास ग्राम हृदयपुर में इसी वर्ष मार्च में सुशीला वेंकेटेश्वरा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक पार्क शुरू हुआ था। पार्क के माध्यम से देश के अलग-अलग राज्यों से आने वाले चार पहिया वाहनों को दिल्ली-एनसीआर समेत आसपास के क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है।

600 कारें भेजीं पार्क के निदेशक अक्षय चौहान ने बताया कि औरंगाबाद से महिंद्रा कंपनी की करीब 600 कारें दो ट्रेनों के माध्यम से भेजी जा रही हैं। उम्मीद है कि 15 अगस्त से पहले एक या दोनों ट्रेनें हद्यपुर पहुंच जाएंगी। कारों को पार्क से 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित विभिन्न जनपदों और राज्यों में भेजा जाएगा।