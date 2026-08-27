हापुड़ में हिम्मतपुर-टोडरपुर मार्ग पर दिखा तेंदुआ! वन विभाग ने ड्रोन से शुरू की तलाश, DFO ने संभाली कमान

सतीश शर्मा, सिंभावली (हापुड़)। हिम्मतपुर-टोडरपुर मार्ग पर तेंदुआ दिखाई देने की सूचना से वन विभाग ने भी क्षेत्र में निगरानी तेज कर दी है। डीएफओ गौतम सिंह स्वयं टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तेंदुए की मौजूदगी वाले संभावित स्थानों का निरीक्षण किया।

डीएफओ ने ड्रोन कैमरे के माध्यम से जंगल, खेतों और झाड़ियों वाले क्षेत्रों को खंगालकर तेंदुए की तलाश कराई। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए कर्मचारियों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए। वन क्षेत्राधिकारी करन सिंह ने बताया कि हिम्मतपुर गांव से टोडरपुर जाने वाले मार्ग पर तेंदुआ दिखाई देने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई। डीएफओ गौतम सिंह ने दरोगा सचिन कुमार और बीट प्रभारी तेजपाल सिंह के साथ क्षेत्र में पैदल निरीक्षण और गश्त की। इस दौरान संभावित ठिकानों को चिह्नित कर ड्रोन कैमरे से उनकी निगरानी की गई।