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    हापुड़ में तेंदुओं को पकड़ने में विभाग नाकाम, आफत में आम जनता की जान

    By Dhrub Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 04:12 PM (IST)

    गढ़मुक्तेश्वर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले डेढ़ दशक से तेंदुओं की संख्या बढ़ रही है, जिससे आम जनता की जान मुश्किल में है। वन विभाग तेंदुओं को पकड़न ...और पढ़ें

    गढ़मुक्तेश्वर में बढ़ रहा तेंदुओं का आतंक वन विभाग की नाकामी।

    गढ़मुक्तेश्वर में बढ़ रहा तेंदुओं का आतंक वन विभाग की नाकामी।

    HighLights

    1. डेढ़ दशक से गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में तेंदुओं की बढ़ती दस्तक।

    2. वन विभाग तेंदुओं को पकड़ने में नाकाम, आमजन की सुरक्षा खतरे में।

    3. तेंदुओं के लिए अनुकूल माहौल, भोजन की उपलब्धता प्रमुख कारण।

    ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर। पिछले करीब डेढ़ दशक से तेंदुए की दस्तक क्षेत्र में दिखाई दी है। समय- समय पर लोगों के सामने तेंदुआ आकर खड़ा हो गया। कई बार तो एक साथ तीन-तीन तेंदुए एक साथ दिखाई दिए। सीसीटीवी से लेकर लोगों ने अपने मोबाइल में वीडियो एवं फोटो बनाएं, लेकिन वन विभाग की गंभीर समस्या को लेकर ज्यादा गंभीर दिखाई नहीं दिया। पिछले एक दशक में अब तेंदुए की संख्या एक से अधिक होने का अनुमान लोगों एवं विभाग द्वारा लगाया जा रहा है।

    गढ़मुक्तेश्वर गंगा किनारे बसी नगरी है। गंगा के किनारे करीब एक दर्जन से अधिक गांव बसे हुए हैं। इसमें 40 हजार से अधिक की आबादी रहती है। गंगा किनारे का यह इलाका सेंचुरी क्षेत्र के लिए संरक्षित हैं। करीब डेढ़ दशक पूर्व की बात करे तो गंगा खादर के गांवों में कभी- कभी तेंदुआ दिखाई देने की घटना सामने आती थी। लेकिन समय बीतने के साथ ही इन तेंदुओं का क्षेत्र बढ़ता गया।

    अब यह गढ़मुक्तेश्वर के गंगा किनारे के संरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलकर सिंभावली, बाबूगढ़, हापुड़ तथा बहादुरगढ़ क्षेत्र के कई गांवों में अक्सर दिखाई देने लगे हैं। गढ़मुक्तेश्वर, सिंभावली एवं बहादुरगढ़ क्षेत्र में तो इन तेंदुओं का दिखाई देना एक आम बात हो गई। लोग समय- समय पर तेंदुओं का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करते रहते हैं।

    सबसे पहले चांदनेर में हुआ था आमना सामना

    करीब एक दशक पूर्व बहादुरगढ़ क्षेत्र के चांदनेर गांव में सबसे पहले जनता, पुलिस एवं तेंदुए का आमना सामना हुआ। यहां लोगों ने तेंदुए को एक खेत में चारों तरफ से घेर लिया था। कई घंटे तक अपने को घिरा देख खेत से निकले एक तेंदुए ने दारोगा के गले पर हमला कर दिया था।

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    इसके बाद ग्रामीणों ने तेंदुए की लाठी डंडों एवं धारदार हथियारों से पीट- पीटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद अक्सर अनेक स्थानों पर तेंदुआ एवं उसके साथ शावक को देखने के साथ ही आम जनता से आमना सामना होने की अनेक घटनाएं सामने आई। जब भी लोगों ने इस बात की सूचना वन विभाग को दी, विभाग द्वारा उसको जंगली बिल्ली बताकर टाल दिया गया। लेकिन पिछले पांच वर्ष में तो हालात ऐसे हो गए है कि प्रत्येक माह क्षेत्र के किसी ने किसी गांव में तेंदुए देखे जाने की वीडियो प्रसारित होती रहती है।

    पिछले एक माह में माधापुर, अनपूशहर गंग नहर पटरी, खुड़लिया, मुरादपुर, सेंचुरी क्षेत्र में बसे अलग अलग गांवों में तेंदुआ देखा जा चुका है। करीब आठ माह पूर्व तो अठसैनी में 50 मीटर के अंतराल पर तथा अनूपशहर गंग नहर पटरी पर एक साथ तीन तेंदुए दिखाई दिए थे। कई वर्ष पूर्व हशूपुर के जंगल में बने एक कुंए में तेंदुए का शावक मिला था।

    बेहतर है माहौल

    तेंदुओं के खाने एवं रहने के लिए यहां बेहतर माहौल मिल रहा है। इनको छिपने के लिए गन्ने एवं चारे आदि की फसल होने के साथ ही यहा बागवानी का भी अच्छा खासा क्षेत्र हैं। गंगा होने के साथ ही यहां से अनूपशहर एवं मध्य गंग नहर निकल रहीं हैं। इसी के साथ यहां किसानों की अनेक नलकूप है। वहीं खाने के लिए इनको नीलगाय, गीदड एवं निराश्रित गोवंश के रूप में भोजन मिल जाता है।

    बोले अधिकारी

    गंगा किनारे सेंचूरी क्षेत्र में तेंदुओं का होना सामान्य बात है। वहां के लोगों को जागरूक रहना होगा। लेकिन पिछले कुछ समय से यह तेंदुए सेंचुरी क्षेत्र से बाहर निकले हैं। हमारे पास मात्र दो पिंजरे हैं। इनमें से एक को माधापुर तथा दूसरे को खुड़लिया के जंगल में लगाया गया है। इस वर्ष भी तीन शावक देखे गए है। क्षेत्र में तेंदुओं का कुनबा बढ़ रहा हैं। हम जागरूकता के साथ ही तेंदुओं को पकड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। - करन सिंह, वन क्षेत्राधिकारी

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