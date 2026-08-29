सरकारी कागजों में महिला को मार डाला, जमीन से हटा दिया नाम; हापुड़ में राजस्व रिकॉर्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा
हापुड़ में मोहम्मद उमर ने आरोप लगाया है कि उनकी जीवित माता को राजस्व अभिलेखों में मृत दर्शाकर जमीन के दस्तावेजों से नाम हटा दिया गया है।
HighLights
जीवित महिला को राजस्व अभिलेखों में मृत दिखाकर नाम हटाया
जमीन के दस्तावेजों से नाम मिटाकर हेराफेरी का आरोप लगा
सरकारी नाले की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत भी
केशव त्यागी, हापुड़। जमीन के विवाद में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने राजस्व अभिलेखों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धौलाना तहसील क्षेत्र के पिपलेहड़ा गांव के मोहम्मद उमर ने आरोप लगाया है कि उनकी माता के जीवित होने के बावजूद उन्हें सरकारी कागजों में मृत दर्शा दिया गया।
इसके बाद राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर खसरा संख्या 184 और 256 से उनका नाम हटा दिया गया। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले में कुछ लोगों पर राजस्व अधिकारियों और तत्कालीन ग्राम प्रधान से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है।
हाई कोर्ट में चल चुका है भूमि विवाद
पीड़ित ने बताया कि गांव में खाता संख्या 412 के खसरा संख्या 95 और खाता संख्या 260 के खसरा संख्या 136 मिलजुमला, 184 व 256 समेत अन्य भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है।
सिविल मिसलेनियस रिट पिटीशन संख्या 47648/2003 में चार अक्टूबर 2006 को न्यायालय ने संबंधित भूमि में छेड़छाड़, खुर्द-बुर्द करने अथवा उसकी बिक्री पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था। इस आदेश का उल्लेख राजस्व अभिलेखों में भी किया गया है।
सरकारी नाले की जमीन पर भी कब्जा
पीड़ित ने शिकायत में आरोपियों के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि खसरा संख्या 184 में दर्ज सरकारी नाले की भूमि पर मकान का निर्माण कर लिया गया है।
आरोप है कि एक ओर सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया, वहीं दूसरी ओर भूमि के अधिकार से जुड़ी महिला को ही अभिलेखों में मृत दर्शाकर उसका नाम रिकॉर्ड से हटा दिया गया है।
जीवित होने के बावजूद रिकॉर्ड में मृत
शिकायत का सबसे गंभीर पहलू यही है कि जिस महिला को अभिलेखों में मृत दिखाए जाने का आरोप लगाया गया है, वह शिकायतकर्ता के अनुसार जीवित है।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राजस्व रिकॉर्ड में उनकी मृत्यु दर्ज किस आधार पर की गई और नाम हटाने की प्रक्रिया में किन दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ।
यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला केवल भूमि विवाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजस्व अभिलेखों में कथित हेरफेर का भी गंभीर प्रकरण बन सकता है।
जांच और रिकॉर्ड दुरुस्त कराने की मांग
मोहम्मद उमर ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उसने राजस्व अभिलेखों की जांच कर जीवित महिला का नाम दोबारा दर्ज कराने, सरकारी नाले की भूमि को कब्जे से मुक्त कराने तथा जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एडीएम संदीप सिंह ने बताया कि प्रकरण की जांच कराकर कार्रवाई कराई जाएगी।
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