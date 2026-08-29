सरकारी कागजों में महिला को मार डाला, जमीन से हटा दिया नाम; हापुड़ में राजस्व रिकॉर्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा

केशव त्यागी, हापुड़। जमीन के विवाद में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने राजस्व अभिलेखों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धौलाना तहसील क्षेत्र के पिपलेहड़ा गांव के मोहम्मद उमर ने आरोप लगाया है कि उनकी माता के जीवित होने के बावजूद उन्हें सरकारी कागजों में मृत दर्शा दिया गया।

इसके बाद राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर खसरा संख्या 184 और 256 से उनका नाम हटा दिया गया। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले में कुछ लोगों पर राजस्व अधिकारियों और तत्कालीन ग्राम प्रधान से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है।

हाई कोर्ट में चल चुका है भूमि विवाद पीड़ित ने बताया कि गांव में खाता संख्या 412 के खसरा संख्या 95 और खाता संख्या 260 के खसरा संख्या 136 मिलजुमला, 184 व 256 समेत अन्य भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है।

सिविल मिसलेनियस रिट पिटीशन संख्या 47648/2003 में चार अक्टूबर 2006 को न्यायालय ने संबंधित भूमि में छेड़छाड़, खुर्द-बुर्द करने अथवा उसकी बिक्री पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था। इस आदेश का उल्लेख राजस्व अभिलेखों में भी किया गया है।