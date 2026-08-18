मस्जिदों के नाम पर चंदा जुटाकर भेजता था पाकिस्तान, आंतकी ने बाइक पर लगा रखी थी फर्जी नंबर प्लेट
हापुड़ में एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मो. जफर को गिरफ्तार किया है। वह मस्जिदों के नाम पर चंदा जुटाकर क्रिप्टो करेंसी के जरिए पाकिस्तान भेजता था और युवाओं को जिहाद के लिए उकसाता था।
HighLights
एटीएस ने हापुड़ से जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी जफर को पकड़ा।
मस्जिदों के नाम पर चंदा जुटाकर क्रिप्टो से करता था फंडिंग।
मसूद अजहर के भाषणों से युवाओं को जिहाद के लिए उकसाता था।
जागरण संवाददाता, हापुड़। बहादुरगढ़ थानाक्षेत्र के शेरपुर गांव की मस्जिद कुरैशियान से पकड़ा गया 24 वर्षीय मो. जफर पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करता था। एटीएस मेरठ ने 14 अगस्त की सुबह दो युवकों को हिरासत में लिया था। एटीएस (आतंकवाद निरोधी दस्ता) ने अब जफर को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे युवक से पूछताछ जारी है।
एटीएस के आईजी प्रेम कुमार गौतम ने बताया कि मूलत: बिहार के पूर्णिया निवासी जफर मस्जिद में रहकर मेरठ, हापुड़ व बुलंदशहर सहित आसपास के जिलों से मस्जिदों के नाम पर चंदा जुटाता था और क्रिप्टो करेंसी के जरिये उसे जैश-ए-मोहम्मद को भेज देता था। जफर के फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया अकाउंट के विश्लेषण से पता चला कि वह जैश प्रमुख मसूद अजहर का भड़काऊ भाषण साझा कर युवाओं को हिंसा के लिए उकसाता था।
पूछताछ में जफर ने बताया कि उसने मस्जिद में पढ़ाई के दौरान जैश के बारे में पढ़ा था, जिससे उसके अंदर जिहादी बनने की भावना घर कर गई। जफर के फोन में कई पाकिस्तानी जिहादी वॉट्सएप ग्रुप मिले हैं।
इन्हीं ग्रुप से जुड़ने के बाद वह पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आया था। वह अपनी फेसबुक आइडी पर चेहरा ढककर जिहाद और आतंक के बारे में तकरीर देता था। उसके पास से बरामद मोबाइल और अन्य साक्ष्यों की विस्तृत जांच की जा रही है।
बाइक पर लगा रखी थी फर्जी नंबर प्लेट
जिस बाइक पर जफर साथी के साथ शेरपुर गांव की कुरैशियान मस्जिद में आया था, उस पर लगी नंबर प्लेट फर्जी निकली। वह सरधना क्षेत्र के एक व्यक्ति की बाइक के नंबर की थी। एटीएस के विश्सनीय सूत्रों के अनुसार, जफर के संपर्क में आए कुछ अन्य युवकों की भी पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश की जा रही है।
साथ ही कुरैशियान मस्जिद की इंतजामियां कमेटी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। उधर, हापुड़ के पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने भी जफर की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।
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