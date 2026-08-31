एक ही श्रेणी के कनेक्शनों पर दो अलग-अलग नियम लागू, करोड़ों का राजस्व नुकसान

ध्रुव शर्मा, हापुड़। हापुड़ में मोदीनगर रोड स्थित ईसापुर औद्योगिक क्षेत्र के ऊर्जीकरण में एक ही श्रेणी के कनेक्शनों पर दो अलग-अलग नियम लागू करने का मामला सामने आया है। कहीं 70 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से ऊर्जीकरण का एस्टीमेट बनाया गया तो कहीं 11 केवी लाइन को आगे बढ़ाकर और ट्रांसफार्मर लगाकर सामान्य कनेक्शन दे दिए गए।

अधीक्षण अभियंता की जांच में भी अलग-अलग नियमों से कनेक्शन दिए जाने के प्रमाण मिले हैं। इससे पावर कारपोरेशन को मिलने वाला करोड़ों रुपये का राजस्व प्रभावित होने के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र को उपलब्ध कराए गए विद्युत संसाधनों की क्षमता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

अब मामले की परतें खुलने के बाद विभागीय स्तर पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। सामने आया है कि यदि नियमानुसार 70 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से ऊर्जीकरण शुल्क बनता है तो पहले जमा कराई गई धनराशि और नए एस्टीमेट की राशि के बीच का अंतर निवेशकों से जमा कराने की तैयारी है। यानी अधिकारियों के स्तर पर अपनाई गई व्यवस्था का वित्तीय भार अब निवेशकों पर पड़ने की आशंका है।

मोदीनगर रोड के ईसापुर में निजी संस्थाओं की ओर से सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। यह क्षेत्र भले ही गाजियाबाद जिले में आता है, लेकिन यहां विद्युत आपूर्ति हापुड़ से होती है। करीब चार वर्ष से यहां कनेक्शन देने की प्रक्रिया चल रही है।

आरोप है कि इस दौरान क्षेत्र की संभावित विद्युत मांग, भविष्य के औद्योगिक लोड और नियोजित ऊर्जीकरण की व्यवस्था को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखा गया। ठेकेदार की मनमानी से यहां पर मानकों को ताक पर रखकर कनेक्शन दिए गए।

नियमानुसार ऐसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में संभावित लोड के आधार पर नियोजित ऊर्जीकरण किया जाना था। इसके लिए अलग बिजलीघर, फीडर और आवश्यक विद्युत लाइनें विकसित की जानी थीं। इसके विपरीत कई स्थानों पर मौजूदा 11 केवी लाइनों को आगे बढ़ाकर और ट्रांसफार्मर लगाकर कनेक्शन दिए गए।

इससे तत्काल कनेक्शन तो मिल गए, लेकिन भविष्य में बढ़ने वाले लोड को संभालने की क्षमता पर सवाल खड़े हो गए हैं। नियोजित और अनियोजित ऊर्जीकरण का फर्क ही भुला बैठे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नियोजित ऊर्जीकरण किया जाता है। इसमें क्षेत्र की संभावित विद्युत मांग का आकलन कर बिजलीघर, फीडर और लाइनों की क्षमता तय की जाती है। दूसरी ओर पहले से ऊर्जीकृत क्षेत्र में सीमित संख्या में कनेक्शन के लिए लाइन बढ़ाकर अनियोजित ऊर्जीकरण किया जा सकता है।

ईसापुर जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में भविष्य में भारी विद्युत खपत की संभावना के बावजूद किस आधार पर अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग व्यवस्था से कनेक्शन दिए गए, यही जांच का अहम बिंदु है। यदि शुरुआत से नियोजित ऊर्जीकरण के मानक लागू होते तो पावर कारपोरेशन को मिलने वाले राजस्व और विद्युत ढांचे दोनों की तस्वीर अलग हो सकती थी।

अब निवेशकों पर पड़ेगा अतिरिक्त भुगतान का बोझ मामला सामने आने के बाद निगम के स्तर पर पुराने एस्टीमेट और कनेक्शनों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। नियम के अनुसार 70 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से बनने वाली राशि और पहले जमा रकम में अंतर मिलने पर यह धनराशि उपभोक्ताओं से जमा कराने की बात सामने आई है।

इससे सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि कनेक्शन देने के समय विभागीय अधिकारियों ने अलग व्यवस्था के तहत राशि स्वीकार कर कनेक्शन जारी किए थे तो बाद में उसी गलती की भरपाई निवेशकों से क्यों कराई जाए? जांच पूरी होने के बाद ही इसकी जिम्मेदारी और वित्तीय दायित्व की स्थिति स्पष्ट होगी।

पुराने अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में ईसापुर में वर्ष 2022 से अब तक कनेक्शन देने की प्रक्रिया में तैनात रहे अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। वर्तमान अधिकारियों का कहना है कि उनके कार्यकाल में ऐसे पार्कों के ऊर्जीकरण की फाइलें स्वीकृत नहीं की गई हैं।

वहीं, ऐसे में पुराने अभिलेख, एस्टीमेट, स्वीकृति और कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया से यह स्पष्ट होगा कि अलग-अलग नियम कब और किस स्तर पर लागू हुए। दससे संबंधित ठेकेदारों की भी पहचान की जा रही है। मोदीनगर रोड बिजलीघर पर बढ़ सकता है लोड मौजूदा व्यवस्था का सबसे बड़ा तकनीकी सवाल विद्युत लोड से जुड़ा है। यदि औद्योगिक क्षेत्र में भविष्य में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित होते हैं और स्वीकृत कनेक्शनों का वास्तविक लोड बढ़ता है तो मौजूदा लाइन और बिजलीघर पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में केवल राजस्व का मामला नहीं, बल्कि विद्युत ढांचे की विश्वसनीयता और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था भी जांच का विषय बन गई है।