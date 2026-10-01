हापुड़ में सड़क का चौड़ीकरण, धौलाना में अवैध यूनिपोल पर चला चाबुक; हटने लगे अतिक्रमण

संवाद सहयोगी, धौलाना। हापुड़ के धौलाना में सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होते ही धौलाना में सड़क किनारे वर्षों से खड़े अवैध यूनिपोल की हकीकत सामने आने लगी है।

लोक निर्माण विभाग ने सड़क किनारे लगे अवैध यूनिपोल को हटाने का अभियान शुरू किया है। कार्रवाई शुरू होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।

ग्रामीणों ने बतायाकि सड़क किनारे लगे इन यूनिपोल को हटाने की मांग वह लंबे समय से करते आ रहे थे। लोक निर्माण विभाग से लेकर जिला पंचायत तक शिकायतें पहुंचाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। सड़क के किनारे खड़े यूनिपोल के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रभावित होने के साथ ही हादसे का खतरा भी बना रहता था।