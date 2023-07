पत्नी को लेने गए पति को ससुराल पक्ष के लोगों ने बेरहमी से पीटा, विरोध पर कमरे में किया बंद; आठ के खिलाफ केस

सोने चांदी के आभूषण लेकर मायके पहुंची पत्नी को लेने पहुंचे कोतवाली क्षेत्र के व्यक्ति को ससुराल पक्ष के लोगों ने बेरहमी से पीटा। विरोध पर पीड़ित को बेरहमी से पीटा और नौ घंटे तक कमरे में बंधक बनाकर रखा। इसके बाद आरोपितों ने पीड़ित को हत्या की धमकी देकर घर से भगा दिया। डरकर पीड़ित चौकी व कोतवाली में शिकायत करने पहुंचा लेकिन पुलिस ने उसे टरका दिया।

पत्नी को लेने गए पति को ससुराल पक्ष के लोगों ने बेरहमी से पीटा

हापुड़, जागरण संवाददाता। 290500 व करीब 1.70 लाख रुपये के सोने चांदी के आभूषण लेकर मायके पहुंची पत्नी को लेने पहुंचे कोतवाली क्षेत्र के व्यक्ति को ससुराल पक्ष के लोगों ने बेरहमी से पीटा। पीएसी के जवान सहित अन्य आरोपितों ने उसे करीब नौ घंटे तक घर में बंधक बनाकर रखा। पुलिस से शिकायत करने पर हत्या की धमकी दी। आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने के बाद एसपी के आदेश पर मामले में आठ नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मोदीनगर रोड स्थित जसरुपनगर कालोनी के चरनपाल सिंह ने बताया कि 30 जनवरी 2023 को उसकी शादी आदर्श नगर कालोनी की कोमल से हुई थी। सात अप्रैल को पीड़ित घर का राशन लेने के लिए बजार गया था। रुपये और आभूषण लेकर चली गई मायके उसकी गैरमौजूदगी में पत्नी बिना किसी को बताए घर से 290500 रुपये व करीब 1.70 लाख रुपये के सोने चांदी के आभूषण लेकर अपने मायके चली गई। घर पहुंचने पर पीड़ित को पता चला कि पत्नी अपने भाई विमल व भाभी गीता के साथ मायके चली गई है। मामले की जानकारी पर पीड़ित ससुराल पहुंचा। इसपर ससुराल पक्ष के विमल, कमल, सुमित, गौरव, रविंद्र, गीता, कोमल व पीएसी में सिपाही जिला गाजियाबाद के मोदीनगर के आकाश ने मिलकर पीड़ित के साथ गाली गलौज कर अभद्रता कर दी। विरोध पर पीड़ित को बेरहमी से पीटा और नौ घंटे तक कमरे में बंधक बनाकर रखा। हत्या की धमकी देकर भगाया इसके बाद आरोपितों ने पीड़ित को हत्या की धमकी देकर घर से भगा दिया। घटना से भयभीत होकर पीड़ित चौकी व कोतवाली में शिकायत करने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे टरका दिया। इंसाफ के लिए पीड़ित ने एसपी से शिकायत की। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि मामले में सभी आठ नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Shyamji Tiwari