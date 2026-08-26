हापुड़ में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरी, कामगार समेत छह लोग मलबे में दबे
हापुड़ के बहादुरगढ़ स्थित नगलाबड़ गांव में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से छह लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
HighLights
बहादुरगढ़ के नगलाबड़ गांव में हादसा।
निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरी।
कामगार सहित छह लोग घायल, खतरे से बाहर।
ध्रुव शर्मा, बहादुरगढ़ (हापुड़)। नगलाबड़ गांव में निर्माणधीन मकान की छत पर गाटर पटिया डालते समय दीवार गिरने से कामगार सहित छह लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बहादुरगढ़ के नगलाबड़ गांव में यासीन अपना मकान बना रहे हैं। बुधवार को दूसरी मंजिल पर दीवार खड़ी कराने के बाद उस पर गाटर पटिया डालने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान अचानक मकान की दीवार गिर गई। इसके कारण मकान में यासीन, शबनम, हिना, अलतमश, अरमान सहित चिनाई का कार्य कर रहे कामगार लुहारी का फौजी मलबे में नीचे दब गए। तेज आवाज के साथ हुई इस घटना के बाद स्वजन एवं आसपास रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई।
आनन-फानन में लोगों ने पुलिस को सूचना देते हुए घायलों को मलबे के नीचे से निकाला तथा डहरा कुटी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद एसडीएम श्रीराम यादव भी मौके पर पहुंच गए तथा घायलों का हालचाल जाना। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।