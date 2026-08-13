हापुड़ में प्रसव के दौरान महिला और नवजात की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा

हर्ष अग्रवाल, हापुड़। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के स्वर्ग आश्रम रोड स्थित अखिल मेमोरियल अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत और चार दिन बाद प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। महिला की मौत की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे स्वजन ने चिकित्सकों और स्टाफ पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। महिला और नवजात की मौत से परिवार में कोहराम मचा है।

स्वजन के अनुसार, महिला को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई। इसके बाद महिला का उपचार अस्पताल में चलता रहा। करीब चार दिन बाद उसकी हालत बिगड़ गई और बृहस्पतिवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना पर स्वजन अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों से जवाब मांगते हुए नाराजगी जताई।

स्वजन का आरोप है कि महिला की हालत बिगड़ने के बावजूद समय रहते बेहतर उपचार और आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। उनका कहना है कि समय पर उचित उपचार मिलता तो, जान बच सकती थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्वजन को शांत कराया और जांच में जुट गई।

पहले भी विवादों में रह चुका है अस्पताल अस्पताल में मौत का पहला मामला नहीं है। पहले भी विवादों में रहा है। कुछ माह पूर्व डिलीवरी के बाद बच्चा बदलने के आरोप में हंगामा हुआ था, हालांकि जांच में आरोप की पुष्टि नहीं हुई थी।

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